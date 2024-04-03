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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 21:24
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 22:27
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ERDOĞAN'IN YARDIMCISI "AÇIK" KONUŞTU

Hayati Yazıcı: "YSK 1 Nisan'da zuhur eden cinnet halini verdiği isabetli kararla sonlandırdı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "cinnet hali" olarak nitelediği Van'daki mazbata iptalini sonlandıran YSK kararını övgüyle karşıladı. Ancak "açık sözlü" değerlendirmesi daha sonra X hesabından kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hayati Yazıcı: "YSK 1 Nisan'da zuhur eden cinnet halini verdiği isabetli kararla sonlandırdı"
Erdoğan ve avukatı Hayati Yazıcı (sağda), Cumhuriyet Savcılığında, 14 Mayıs 2002/memurlar net

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bir siyasal gaspa dönüşmesi sürecinin Yüksek Seçim Kurulu kararıyla sonlandırılması ve "mazbata'nın yeniden Abdullah Zeydan'a verilmesini "cinnet halinin sonlandırılması" olarak değerlendirdi. 

Yazıcı "cinnet" tespitini 
daha sonra kaldırıldı

Ancak, Yazıcı'nın daha sonra bu değerlendirmesini içeren paylaşımını X hesabından kaldırdığı anlaşıldı.

Yazıcının paylaşımı kendi hesabında görüntülenemiyor olsa da çok geniş bir yelpazeye yayılan "ortak duyu"yu yansıtan "cinnet hali" değerlendirmesi, hemen bütün haber mecraları ve sosyla medya kanallarında paylaşılarak kamuoyuna mal oldu. 

Yazıcı MKYK'de de seçim sonuçlarının
kabullenilmesini savunmuştu  

AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın YSK kararına ilişkin görüşleri esasen 1 Nisan günü toplanan AKP MKYK sonrasında, 31 Mart seçimlerinin oluşturduğu parti içi ve genel siyasal tabloya ilişkin paylaşımıyla da tutarlıydı. 

Yazıcı o paylaşımında da seçim sonuçlarını inkâra yönelmemiş ve "demokratik refleksin göstergesi" olarak nitelemiş, "rasyonel bir analiz" gerekliliğini vurgulamış ve "Millet iradesine göre ‘mazbata’ alan herkesi", dolayısıyla Abdullah Zeydan'ı da, "tebrik" etmişti.

(AEK)

Van Büyükşehir Belediyesi abdullah zeydan mazbata ysk kararı cinnet hali hayati yazıcı
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