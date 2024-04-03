Hayati Yazıcı: "YSK 1 Nisan'da zuhur eden cinnet halini verdiği isabetli kararla sonlandırdı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bir siyasal gaspa dönüşmesi sürecinin Yüksek Seçim Kurulu kararıyla sonlandırılması ve "mazbata'nın yeniden Abdullah Zeydan'a verilmesini "cinnet halinin sonlandırılması" olarak değerlendirdi.

Yazıcı "cinnet" tespitini

daha sonra kaldırıldı

Ancak, Yazıcı'nın daha sonra bu değerlendirmesini içeren paylaşımını X hesabından kaldırdığı anlaşıldı.

Yazıcının paylaşımı kendi hesabında görüntülenemiyor olsa da çok geniş bir yelpazeye yayılan "ortak duyu"yu yansıtan "cinnet hali" değerlendirmesi, hemen bütün haber mecraları ve sosyla medya kanallarında paylaşılarak kamuoyuna mal oldu.

Yazıcı MKYK'de de seçim sonuçlarının

kabullenilmesini savunmuştu

AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın YSK kararına ilişkin görüşleri esasen 1 Nisan günü toplanan AKP MKYK sonrasında, 31 Mart seçimlerinin oluşturduğu parti içi ve genel siyasal tabloya ilişkin paylaşımıyla da tutarlıydı.

Yazıcı o paylaşımında da seçim sonuçlarını inkâra yönelmemiş ve "demokratik refleksin göstergesi" olarak nitelemiş, "rasyonel bir analiz" gerekliliğini vurgulamış ve "Millet iradesine göre ‘mazbata’ alan herkesi", dolayısıyla Abdullah Zeydan'ı da, "tebrik" etmişti.

‘Egemenlik, kayıtsız ve şartsız Milletindir’. Millet asla yanılmaz.



Seçim sonuçları, demokratik refleksin göstergesi.

Düşünen, dertli olan herkes için ders verici.



Sonuçlarının analizi rasyonel bir biçimde yapılabilen seçimler, sonraki seçimler için yol gösterici işlev… — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) April 1, 2024

(AEK)