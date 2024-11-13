"Hayata sıfırdan başladık, düzenimizi kuramadık"

Depremi yaşayan bir diğer kadın ise büyükşehire alışmakta zorlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kızım liseye başladığında, 'Siz buralardan gelmişsiniz', 'Namaz kılmıyorsunuz', 'Siz pissiniz' gibi sözlerle karşılaştı. Ona, 'Ya namaz kılmayı öğrenirsin, kapanırsın, seni yanımıza alırız, aksi takdirde okulda yalnızsın' dediler.

Bu durum kızımı çok üzdü. Bir gün karşıma dikildi ve 'Kapanacağım' dedi. Bu bizi gerçekten çok sarstı. Çünkü bizim yaşadığımız yerlerde böyle şeyler yoktu. Herkes özgürdü, herkesin inancına saygı vardı. Ama bu konuda büyükşehirde zorlandık ve bu durum bizi çok üzdü."

Aynı lisede okul müdürü tarafından da ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyen kadın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızımı okula kayda götürdüğümde, sağdan soldan verilen giysilerle, çorapsız ve ayakkabısız şekilde memleketimizden çıkıp gelmiştik. Ancak okulun müdürü, bizi şöyle karşıladı: “Okula bu kıyafetlerle gelemezsiniz. Falan yerde satılıyor, gidip formaları alın.” O an gerçekten çok üzüldük. Müdüre, “Biz depremzedeyiz, giydiğimiz kıyafetler bizim değil,” dedim, ama bizimle ilgilenmedi. “Gidin, kızınıza formayı alın. Bir daha da böyle kıyafetlerle okula gelmesin” dedi."