ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 13:44
1 dk Okuma

DEPREMZEDE KADINLAR ANLATIYOR

"Hayata sıfırdan başladık, düzenimizi kuramadık"

6 Şubat depremleri sonrasında Hatay ve Diyarbakır'dan İstanbul’a taşınmak zorunda kalan kadınlar, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Görseli Büyüt
"Hayata sıfırdan başladık, düzenimizi kuramadık"
Video ve fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

Derin Yoksulluk Ağı, ‘Afet Yoksulluğu’ projesi kapsamında, 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından İstanbul’a taşınmak zorunda kalan ailelerle yaşadıkları zorluklar üzerine konuştu.

Sivil Toplumu Destekleme Vakfı'nın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Mozaik Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği Dijital Dönüşüm Fonu kapsamında yürütülen bu proje, depremzedelerle derinlemesine röportajlar içeriyor. Derin Yoksulluk Ağı, bu röportajlar aracılığıyla hayatta kalanların felaketin ardından nasıl yoksulluk yaşadıklarını inceliyor ve karşılaştıkları belirli zorlukları araştırıyor.

bianet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı Genel Koordinatörü Şeyma Batman, kadınların yaşanılan kayıpların yasını tutamadan kendilerini büyük bir hayatta kalma mücadelesi içinde bulduğunu belirtti, “Hanelerin çatısını ayakta tutan yine kadınlar” dedi.

Proje kapsamında hane içinden kadınlarla görüşüldüğü belirten Şeyma Batman, depremzede kadınların İstanbul’da afet yoksulluğunu deneyimlediğini ve hangi destek ürünlerine ihtiyaç duyduklarına dair veri ürettiklerini belirtti.

Derin Yoksulluk Ağı’nın bianet ile paylaştığı, izin alınarak yapılmış dört görüşme kaydını, depremin birinci yıldönümünde Hatay’da çektiğimiz görüntülerle birleştirerek kurguladık.

Kadınların anlatımlarında deprem anı ve sonrasında yaşadıkları, İstanbul’a taşındıktan sonra yaşadıkları zorluklar ve bu süreçte çocukların uğradığı akran zorbalığı konuları öne çıktı.

Kadınlar yoksulluğu anlatıyor: "Mutlu olmamız çok zor"
Kadınlar yoksulluğu anlatıyor: "Mutlu olmamız çok zor"
28 Haziran 2024
Görseli Büyüt

Depremden sonra dört çocuğuyla birlikte İstanbul’a geldiğini anlatan kadın, deprem anını şu sözlerle anlattı:

“Çocuklara seslendim,  “Deprem oluyor ama korkmayın” dedim. Zaten onu der demez duvarlar üstümüze yıkılmaya başladı. Bir an ben durdum ve “Öleceğiz” dedim.  Oğlum vardı, baktım arkamda kızlar yok. Aşağıda oğlanı komşularıma verdim. “Ben geri gideceğim” dedim. “Yukarı çıkacağım” Herkes “Deli misin?” diyor. “Öleceksem de öleyim. Üç kızımda yukarıda” dedim. Yukarı çıktığımda baktım ki bir kızım duvarın altında kalmıştı. Üçünün ellerinden tuttum. Duvar çöktü.  Kocaman taşı, o molozu nasıl aldım, inanın ben de bilmiyorum. Son anda biz çıktık.”

Evden çıktıklarında mahşer alanında gibi hissettiklerini söyleyen depremzede kadın, “Geceleri enkazda duran insanların seslerini hep birebir yaşayıp, duyduk. ‘Biz ölmedik, bizi kurtarın’ diye” dedi. Memleketinden ayrılmak konusunda çok düşündüğünü söyleyen kadın, “Evinden çok şehrin olmadığını düşünmek insanı çok yıkıyor. Çok üzücü bir durum. Ama şu an bizim memleketimiz yok. Evimizden çok memleketimizin yıkılışı bizi yıktı” diye konuştu.

Görseli Büyüt

İstanbul'a taşındıktan sonra çok fazla ayrımcılığa uğradığını söyleyen depremzede kadın, "Kızımın orada bir odası, düzeni vardı. Burada tek göz bir odada 4 kişi kalıyoruz. Kızımın bir odası, dolabı çalışma masası yok. Ev ortammı uygun değil" dedi. Yaşadıkları yoksulluk halinin çocuklarının psikolojisine etki ettiğini söyleyen kadın, depremi de halen unutamadıklarını ekledi.

Görseli Büyüt

Depremi yaşayan bir diğer kadın ise büyükşehire alışmakta zorlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kızım liseye başladığında, 'Siz buralardan gelmişsiniz', 'Namaz kılmıyorsunuz', 'Siz pissiniz' gibi sözlerle karşılaştı. Ona, 'Ya namaz kılmayı öğrenirsin, kapanırsın, seni yanımıza alırız, aksi takdirde okulda yalnızsın' dediler.

Bu durum kızımı çok üzdü. Bir gün karşıma dikildi ve 'Kapanacağım' dedi. Bu bizi gerçekten çok sarstı. Çünkü bizim yaşadığımız yerlerde böyle şeyler yoktu. Herkes özgürdü, herkesin inancına saygı vardı. Ama bu konuda büyükşehirde zorlandık ve bu durum bizi çok üzdü."

Aynı lisede okul müdürü tarafından da ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyen kadın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızımı okula kayda götürdüğümde, sağdan soldan verilen giysilerle, çorapsız ve ayakkabısız şekilde memleketimizden çıkıp gelmiştik. Ancak okulun müdürü, bizi şöyle karşıladı: “Okula bu kıyafetlerle gelemezsiniz. Falan yerde satılıyor, gidip formaları alın.” O an gerçekten çok üzüldük. Müdüre, “Biz depremzedeyiz, giydiğimiz kıyafetler bizim değil,” dedim, ama bizimle ilgilenmedi. “Gidin, kızınıza formayı alın. Bir daha da böyle kıyafetlerle okula gelmesin” dedi."

Görseli Büyüt

Diyarbakır'da depremi yaşayıp İstanbul'a taşınan kadın ise, çocuklarının okulda ayrımcılığa maruz kaldığını anlattı. Kızının sürekli olarak akran zorbalığına maruz kaldığını belirten kadın, "Eve geldiğinde çok üzgün oluyordu. Ona ne olduğunu sorduğumda, “Bir şey yok,” diyordu. Ancak daha sonra öğrendim ki kızım gerçekten ciddi şekilde akran zorbalığı yaşıyormuş" dedi.

"Hem “Suriyelisin” hem de “Diyarbakır’dan gelmişsin” diyerek ona çeşitli hakaretlerde bulunuyorlarmış. Bir sürü şey söylemişler. Kızım bunların sadece birkaçını benimle paylaştı, ama o dönem gerçekten çok yıprandı."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
6 Şubat Deprem yoksulluk derin yoksulluk Derin Yoksulluk Ağı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

Devamını Göster
ilgili haberler
Derin Yoksulluk Ağı’ndan kadınlara 'ayrımcılığa karşı mücadele' atölyesi
11 Mart 2024
/haber/derin-yoksulluk-agindan-kadinlara-ayrimciliga-karsi-mucadele-atolyesi-292928
BAKAN KOCA YUHALANDI
Antakya'da 6 Şubat öfkesi: "Hakkımızı helal etmiyoruz"
6 Şubat 2024
/haber/antakya-da-6-subat-ofkesi-hakkimizi-helal-etmiyoruz-291449
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Mandalina ağaçta, üretici darda
3 Şubat 2024
/haber/mandalina-agacta-uretici-darda-291368
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Son Ermeni köyü Vakıflı, kadınlarıyla ayakta
1 Şubat 2024
/haber/son-ermeni-koyu-vakifli-kadinlariyla-ayakta-291299
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Çadırda kalmak mı yoksa gitmek mi zor?
31 Ocak 2024
/haber/cadirda-kalmak-mi-yoksa-gitmek-mi-zor-291220
Derin Yoksulluk Ağı’ndan saha çalışması: “Ağabey not alsan da anlatsan da ne değişecek”
12 Ocak 2024
/haber/derin-yoksulluk-agindan-saha-calismasi-agabey-not-alsan-da-anlatsan-da-ne-degisecek-290497
Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Eğitim Yoksulluğu
30 Ekim 2023
/haber/derin-yoksulluk-agi-ndan-saha-calismasi-egitim-yoksullugu-287159
Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Hijyen Yoksulluğu
10 Ağustos 2023
/haber/derin-yoksulluk-agi-ndan-saha-calismasi-hijyen-yoksullugu-282619
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Derin Yoksulluk Ağı’ndan kadınlara 'ayrımcılığa karşı mücadele' atölyesi
11 Mart 2024
/haber/derin-yoksulluk-agindan-kadinlara-ayrimciliga-karsi-mucadele-atolyesi-292928
BAKAN KOCA YUHALANDI
Antakya'da 6 Şubat öfkesi: "Hakkımızı helal etmiyoruz"
6 Şubat 2024
/haber/antakya-da-6-subat-ofkesi-hakkimizi-helal-etmiyoruz-291449
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Mandalina ağaçta, üretici darda
3 Şubat 2024
/haber/mandalina-agacta-uretici-darda-291368
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Son Ermeni köyü Vakıflı, kadınlarıyla ayakta
1 Şubat 2024
/haber/son-ermeni-koyu-vakifli-kadinlariyla-ayakta-291299
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Çadırda kalmak mı yoksa gitmek mi zor?
31 Ocak 2024
/haber/cadirda-kalmak-mi-yoksa-gitmek-mi-zor-291220
Derin Yoksulluk Ağı’ndan saha çalışması: “Ağabey not alsan da anlatsan da ne değişecek”
12 Ocak 2024
/haber/derin-yoksulluk-agindan-saha-calismasi-agabey-not-alsan-da-anlatsan-da-ne-degisecek-290497
Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Eğitim Yoksulluğu
30 Ekim 2023
/haber/derin-yoksulluk-agi-ndan-saha-calismasi-egitim-yoksullugu-287159
Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Hijyen Yoksulluğu
10 Ağustos 2023
/haber/derin-yoksulluk-agi-ndan-saha-calismasi-hijyen-yoksullugu-282619
diğer yazıları
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
11 Kasım 2024
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Bakırköy Belediyesi'ne 'engelli çocuk parkı' tepkisi
24 Ekim 2024
Bakırköy Belediyesi'ne 'engelli çocuk parkı' tepkisi
GÖRME ENGELLİ YURTTAŞ METRO RAYLARINA DÜŞTÜ
"Önlemlerin maliyeti yüksek, benim canımın maliyeti ne kadar?"
23 Ekim 2024
"Önlemlerin maliyeti yüksek, benim canımın maliyeti ne kadar?"
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde 'Yenidoğan Çetesi' protestoları
21 Ekim 2024
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde 'Yenidoğan Çetesi' protestoları
Ankara'da açlık grevi, İstanbul'da oturma eylemi
14 Ekim 2024
Ankara'da açlık grevi, İstanbul'da oturma eylemi
Sayfa Başına Git