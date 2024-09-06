Havle Kadın Derneği’nden "Konca Kuriş" konferansına çağrı

Havle Kadın Derneği, Müslüman kadın aktivizminin öncü isimlerinden Konca Kuriş’in anısına, 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm Konferansı için bildirilerinizi bekliyor.

*Konca Kuriş, Müslüman feminist, yazar. 16 Temmuz 1998'de evinin önünden kaçırıldı. 555 gün sonra 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesinde Türkiye Hizbullahı'na ait ölüm evinin bodrumunda ölü bulundu.

BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ “Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”

Daha önce 2019 ve 2020 yıllarında düzenlediği yarı-akademik konferanslarla aktivizmi ve feminist bilgi üretimini destekleyen Havle Kadın Derneği, bu yıl bir kez daha geniş bir katılımcı kitlesiyle bir araya gelmeyi hedefliyor.

2018 yılından bu yana Müslüman feminizm perspektifiyle faaliyetlerini sürdüren Havle Kadın Derneği, feminist örgütlenme ve aktivizm çerçevesinde yeni bir konferans düzenliyor. Konca Kuriş’in hayatı ve mücadelesinden ilhamla Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm başlığını taşıyan konferans 14-15 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Kurulduğu yıldan bu yana üçüncü uluslararası konferansını düzenleyen Havle Kadın Derneği, bu yıl düzenlediği konferansta farklı yerel ve politik zeminlerden feminist mücadeleleri bir araya getirmeyi, diyalog kurmayı ve uluslararası arenada kesişimsel yöntemi temel alarak mücadele eden örgütlenme modelinin imkanlarını ve sınırlılıklarını tartışmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, küresel anti-feminist hareketlerin yükselişi, geleneksel İslam ve otoriter söylemlerin araçsallaştırılması ve yükselen sağcı politikaların etkilediği çeşitli hareketlerin feminist ve LGBTİ+ mücadelesinin kesişiminde ortaya açılan yeni dayanışma ve bir aradalık pratiklerini konuşmak da bu konferansın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Akademisyenler, aktivistler, sanatçılar, feminist, kuir ve barış hakları örgütleri başta olmak üzere, geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden konferansa sunum başvuruları için son tarih 20 Eylül 2024. Konferansa sunum bildirisi göndermek isteyenler, Havle Kadın Derneği’nin sosyal medya hesaplarından konferans çağrı metnini okuyabilir ve başvuru formunu doldurarak bildiri özetlerini gönderebilirler. Sunum yapmak üzere konferansa kabul edilen konuşmacıların bildirileri, dijital konferans kitapçığında yer alacak.

Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm Konferansı’na dair ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna Havle Kadın Derneği’nin resmi Instagram ve X hesaplarından ulaşabilirsiniz.

(EMK)