ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 13:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 13:26
2 dk Okuma

Havle Kadın Derneği’nden "Konca Kuriş" konferansına çağrı

Konca Kuriş’in hayatı ve mücadelesinden ilhamla Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm başlığını taşıyan konferans 14-15 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’da yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Havle Kadın Derneği’nden "Konca Kuriş" konferansına çağrı

Havle Kadın Derneği, Müslüman kadın aktivizminin öncü isimlerinden Konca Kuriş’in anısına, 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm Konferansı için bildirilerinizi bekliyor.

*Konca Kuriş, Müslüman feminist, yazar. 16 Temmuz 1998'de evinin önünden kaçırıldı. 555 gün sonra 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesinde Türkiye Hizbullahı'na ait ölüm evinin bodrumunda ölü bulundu.
“Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”
BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ
“Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”
19 Mart 2020

Daha önce 2019 ve 2020 yıllarında düzenlediği yarı-akademik konferanslarla aktivizmi ve feminist bilgi üretimini destekleyen Havle Kadın Derneği, bu yıl bir kez daha geniş bir katılımcı kitlesiyle bir araya gelmeyi hedefliyor.

2018 yılından bu yana Müslüman feminizm perspektifiyle faaliyetlerini sürdüren Havle Kadın Derneği, feminist örgütlenme ve aktivizm çerçevesinde yeni bir konferans düzenliyor. Konca Kuriş’in hayatı ve mücadelesinden ilhamla Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm başlığını taşıyan konferans 14-15 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Kurulduğu yıldan bu yana üçüncü uluslararası konferansını düzenleyen Havle Kadın Derneği, bu yıl düzenlediği konferansta farklı yerel ve politik zeminlerden feminist mücadeleleri bir araya getirmeyi, diyalog kurmayı ve uluslararası arenada kesişimsel yöntemi temel alarak mücadele eden örgütlenme modelinin imkanlarını ve sınırlılıklarını tartışmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, küresel anti-feminist hareketlerin yükselişi, geleneksel İslam ve otoriter söylemlerin araçsallaştırılması ve yükselen sağcı politikaların etkilediği çeşitli hareketlerin feminist ve LGBTİ+ mücadelesinin kesişiminde ortaya açılan yeni dayanışma ve bir aradalık pratiklerini konuşmak da bu konferansın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Akademisyenler, aktivistler, sanatçılar, feminist, kuir ve barış hakları örgütleri başta olmak üzere, geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden konferansa sunum başvuruları için son tarih 20 Eylül 2024. Konferansa sunum bildirisi göndermek isteyenler, Havle Kadın Derneği’nin sosyal medya hesaplarından konferans çağrı metnini okuyabilir ve başvuru formunu doldurarak bildiri özetlerini gönderebilirler. Sunum yapmak üzere konferansa kabul edilen konuşmacıların bildirileri, dijital konferans kitapçığında yer alacak.

Örgütlü ve Güçlü Bir Feminizm İçin: Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm Konferansı’na dair ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna Havle Kadın Derneği’nin resmi Instagram ve X hesaplarından ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Havle Kadın Derneği konca kuriş
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Konca Kuriş'li yeni video
19 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-ndan-konca-kuris-li-yeni-video-279018
BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ
“Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”
19 Mart 2020
/haber/konca-kuris-ulkede-kendine-yer-bulamadi-221608
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Konca Kuriş'li yeni video
19 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-ndan-konca-kuris-li-yeni-video-279018
BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ
“Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”
19 Mart 2020
/haber/konca-kuris-ulkede-kendine-yer-bulamadi-221608
Sayfa Başına Git