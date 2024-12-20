Havle Kadın Derneği: Anısına saygıyla, hesap gününe imanla

1998 yılında Konya'da Hizbullah tarafından kaçırılan ve 1999 yılında domuz bağı ile öldürülerek cansız bedeni bulunan İslamcı feminist yazar Konca Kuriş, Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birinde yaşamını kaybetti.

Aradan geçen yıllara rağmen, Kuriş’in mirası ve mücadelesi hala kadınlar için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Son günlerde, Kuriş'in öldürülmeden önce baskı altında verdiği ifadelerin görüntüleri gündeme geldi. Gain platformunda yayınlanan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazırlayıp sunduğu “Final Operasyonu: Hizbullah” programı, 18 Aralık 1998 tarihli ve bugüne kadar hiç yayımlanmamış olan sorgu görüntülerine yer verdi. Söz konusu videolarda Kuriş’in, baskı altında laik sisteme tepki gösterdiği ifadeler yer alıyor.

Havle Kadın Derneği, görüntülerin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, şiddetin ve işkencenin gazetecilik adı altında araçsallaştırılmasına ve normalleştirilmesine tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Konca Kuriş'in Hizbullah tarafından baskı altında alınan sorgu görüntüleri yayınlandı. Bu görüntüleri yaymayacağımızı açıkça ifade ediyoruz. Şiddetin ve işkencenin, gazetecilik kisvesi altında erkeklerin menfaatlerince normalleştirilmesine ya da araçsallaştırılmasına izin vermiyoruz. Kuriş’in sözleri ve mücadelesi bizim için yeterince güçlü bir mirastır.”

Havle Kadın Derneği, Konca Kuriş'in hatırasını yaşatmanın ve mücadelesini devam ettirmenin bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Konca’yı patriyarkanın bütün kirli hesaplarına rağmen yaşatmak, hatırasına sahip çıkmak ve adalet için mücadeleyi sürdürmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Konca’nın mücadelesi bizim mücadelemizdir. Anısına saygıyla, hesap gününe imanla.”

Havle Kadın Derneği’nden "Konca Kuriş" konferansına çağrı

HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR – 7 Havle Kadın Derneği: Yerelde de örgütlenmek istiyoruz

BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ “Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”

(EMK)