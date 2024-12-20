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HABER
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 15:52
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 18:57
2 dk Okuma

"KONCA KURİŞ'İN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYMAYIN"

Havle Kadın Derneği: Anısına saygıyla, hesap gününe imanla

"Şiddetin ve işkencenin, gazetecilik kisvesi altında erkeklerin menfaatlerince normalleştirilmesine ya da araçsallaştırılmasına izin vermiyoruz. Kuriş’in sözleri ve mücadelesi bizim için yeterince güçlü bir mirastır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görüntüde, başörtülü bir kadın samimi bir şekilde kameraya doğru el sallıyor. Kadın, üzerinde "Bağımsız Kadın" yazılı bir kol bandı takıyor, bu da onun bir etkinlik ya da toplantıda aktif bir rol aldığını gösteriyor. Kadın, renkli bir başörtüsü ve koyu renk bir ceket giymiş, yüzündeki hafif tebessüm güven ve kararlılık yansıtıyor. Arka planda oturan başka insanlar bulanık şekilde seçilebiliyor. Görüntü, kadının bir organizasyon ya da toplumsal dayanışma etkinliğinde olduğunu düşündürüyor ve güçlü bir duruş sergiliyor.

1998 yılında Konya'da Hizbullah tarafından kaçırılan ve 1999 yılında domuz bağı ile öldürülerek cansız bedeni bulunan İslamcı feminist yazar Konca Kuriş, Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birinde yaşamını kaybetti.

Aradan geçen yıllara rağmen, Kuriş’in mirası ve mücadelesi hala kadınlar için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Son günlerde, Kuriş'in öldürülmeden önce baskı altında verdiği ifadelerin görüntüleri gündeme geldi. Gain platformunda yayınlanan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazırlayıp sunduğu “Final Operasyonu: Hizbullah” programı, 18 Aralık 1998 tarihli ve bugüne kadar hiç yayımlanmamış olan sorgu görüntülerine yer verdi. Söz konusu videolarda Kuriş’in, baskı altında laik sisteme tepki gösterdiği ifadeler yer alıyor.

Havle Kadın Derneği, görüntülerin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, şiddetin ve işkencenin gazetecilik adı altında araçsallaştırılmasına ve normalleştirilmesine tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Konca Kuriş'in Hizbullah tarafından baskı altında alınan sorgu görüntüleri yayınlandı. Bu görüntüleri yaymayacağımızı açıkça ifade ediyoruz. Şiddetin ve işkencenin, gazetecilik kisvesi altında erkeklerin menfaatlerince normalleştirilmesine ya da araçsallaştırılmasına izin vermiyoruz. Kuriş’in sözleri ve mücadelesi bizim için yeterince güçlü bir mirastır.”

Havle Kadın Derneği, Konca Kuriş'in hatırasını yaşatmanın ve mücadelesini devam ettirmenin bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Konca’yı patriyarkanın bütün kirli hesaplarına rağmen yaşatmak, hatırasına sahip çıkmak ve adalet için mücadeleyi sürdürmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Konca’nın mücadelesi bizim mücadelemizdir. Anısına saygıyla, hesap gününe imanla.”

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(EMK)

Haber Yeri
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konca kuriş Hizbullah Hizbullahçı terör Havle Kadın Derneği
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