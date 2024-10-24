ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 14:37
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 14:48
1 dk Okuma

Havalimanlarında sıkı güvenlik önlemleri

Sabiha Gökçen Havalimanı için yolcuların uçuşlardan en az 3 saat önce terminale gelmeleri öneriliyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Havalimanlarında sıkı güvenlik önlemleri
Fotoğraf: İstanbul Sabiha Gökçen International Airport / Facebook

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, giriş ve çıkış yapan araçlar aranırken bazı yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarındaki alarm seviyesi artırıldı, yolculara yönelik kontroller de sıklaştırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara yönelik yapılan uyarıda, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sabiha gökçen havaalanı istanbul havalimanı
ilgili haberler
Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıranların PKK'li olduğunu açıkladı
Bugün 14:05
/haber/yerlikaya-tusas-a-saldiranlarin-pkk-li-oldugunu-acikladi-301063
"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu
23 Ekim 2024
/haber/bakan-yasar-guler-tusas-saldirisindan-pkk-yi-sorumlu-tuttu-301046
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıranların PKK'li olduğunu açıkladı
Bugün 14:05
/haber/yerlikaya-tusas-a-saldiranlarin-pkk-li-oldugunu-acikladi-301063
"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu
23 Ekim 2024
/haber/bakan-yasar-guler-tusas-saldirisindan-pkk-yi-sorumlu-tuttu-301046
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
Sayfa Başına Git