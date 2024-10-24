Havalimanlarında sıkı güvenlik önlemleri

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, giriş ve çıkış yapan araçlar aranırken bazı yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarındaki alarm seviyesi artırıldı, yolculara yönelik kontroller de sıklaştırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara yönelik yapılan uyarıda, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

(HA)