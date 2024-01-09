Havai fişek imhasındaki patlama davasında karar: 8 yıl 10 ay 20 gün hapis

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç jandarma mensubunun hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açılan davanın bugünkü duruşmasında kararınnı açıkladı.

Bir sanık 8 yıl 10 ay 20 gün hapse mahkum edildi, dönemin İl Jandarma Komutanının da aralarında bulunduğu üç sanığın beraatine hükmedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz 2020'de kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da jandarmalar Halil Tuna Akgöz, Mesut Yazar ve Fatih Manga hayatını kaybetti, kamyon şoförü ile 4 asker yaralandı.

Dört jandarma yetkilisine dava açılmıştı

Havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 jandarmanın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın bugünkü duruşmasına, sanıklar dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. ve Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, müşteki F.Ü. ile avukatları katıldı. Sanıklardan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmaya katılmadı.

Savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Müşteki F.Ü de şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

“Sadece benim yargılanmam manidar”

AA’nın haberine göre sanık M.U.Y, esas hakkındaki savunmasında olayın meydana geldiği konuya ilişkin bir emrinin olmadığını öne sürerek, "Aksine çalışmanın yapılmaması için emir verdiğim açıktır. Bilirkişi raporundaki kusuru kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık C.Y. de ilk olayın meydana geldiği 3 Temmuz'dan ikinci patlamaya kadar bütün faaliyetlerin içinde olmaya devam ettiğini aktararak, "İl Jandarma Komutanlığında sadece benim yargılanmamın manidar olduğunu ve İl Jandarma Komutanı olarak üzerime düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Beraatimi istiyorum" savunmasını yaptı.

Sanık A.G. de emir ve talimatları yerine getirmekten başka suçunun olmadığını düşündüğünü savunarak, "Görevimi yaptım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Mahkeme savunmaların ardından açıkladığı kararında, sanık Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanıklar C.Y, M.U.Y. ve A.G'nin beraatine karar verdi.

İlk davada ne olmuştu? Sakarya Hendek’te 15 dönüm üzerine kurulu Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020'de patlama meydana geldi, patlama çevre şehirlerden de hissedildi. 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Patlamaya ilişkin daha sonra gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında 27 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt ikinci duruşmada kontrolle tahliye edildi. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye Angın ve ustabaşı Erşan Öztürk, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itiraz üzerine tutuklanmış, bu sanıkların avukatlarının tekrar itirazı üzerine ise tahliye edilmişti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat 2022’deki kararında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’u 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu’nu 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt ve Ahmet Çağırıcı’yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Patlayıcıların imhası sırasında 3 askerin ölümünün ardından açılan ikinci davada da, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, tutuksuz yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur

Gezi davasından hükümlü bulunan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, davada işçilerin ve ailelerinin avukatlığını yapıyordu.

(AS)