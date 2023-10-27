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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 11:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 11:10
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Hava saldırısında ailesini kaybeden Gazzeli gazeteci: Bu çok acı bir bedel

Cenazede konuşan Ed-Dahduh "Bu çocukların günahı ne? Onlar da mı hedef listesindeydi?" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/hava-saldirisinda-ailesini-kaybeden-gazzeli-gazeteci-bu-cok-aci-bir-bedel.jpg
Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

Katar merkezli Al Jazeera kanalının Gazze Şeridi'ndeki baş muhabiri Vail ed-Dahduh, çarşamba günü İsrail'in hava saldırısında öldürülen eşi, oğlu, kızı ve torununa cenaze töreninde son kez veda etti.

Cenaze namazına çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Dahduh'un meslektaşları da katıldı.

Cenazede konuşan Ed-Dahduh "Bu çocukların günahı ne? Onlar da mı hedef listesindeydi? İsrail ordusu, güneydeki sözde güvenli bölgeye gitmelerini söylemişti. Ailem akrabalarının evinde kalıyordu" dedi.

Dahduh, "Bu çok acı bir bedel” diye ekledi. İsrail'in, sivilleri hedef aldığını söyleyen Ed-Dahduh, hayatta olduğu müddetçe sessiz kalmayacağının sözünü verdi.

İsrail baskısıyla kuzeyden güneye geçtiler

Vail ed-Dahduh, Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan Gazze Şeridi'ndeki baş muhabiriydi.

Eşi, oğlu, kızı ve torunu İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırında kaybetti. Ed-Dahduh ölüm haberini canlı yayın yapılmasına yardım ederken aldı.

Al Jazeera'ya göre Ed-Dahduh'un ailesi, İsrail'in insanları güvende kalmaları için gitmeye teşvik ettiği Nuseyrat Mülteci Kampını vuran hava saldırısında öldürüldü. Bazı akrabaların hâlâ kayıp.

Al Jazeera'da yayımlanan görüntülerde yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Ed-Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar" demişti.

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(HA)

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