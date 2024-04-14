Hava sahaları açıldı

Irak, Ürdün ve Lübnan, dün gece İran'ın İsrail'e hava saldırısı nedeniyle tüm uçuşlara kapattıkları hava sahalarını yeniden açtı.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ta sivil havacılığın güvenliğini ve emniyetini etkileyen tüm risklerin aşılmasının ardından hava sahası, gelen, giden ve geçen tüm uçaklara yeniden açıldı" dendi.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, Ürdün'ün hava sahasının yerel saatle 08:15'te (5:15 GMT) hava trafiğine yeniden açılacağını duyurdu.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle kapatılan hava sahasının gelen, giden ve transit geçen tüm uçaklara yeniden açıldığı belirtildi.

Yolcu uçakları Güney Kıbrıs'a indi Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'den İsrail'e giden Wizz Air uçağı, Akdeniz üzerindeyken başlayan saldırılar nedeniyle Larnaka Havalimanı'na indi. Buradan yakıt alan yolcu uçağının pilotu, bir süre bekledikten sonra Londra'daki Luton Havalimanı'na geri döndü. İngiltere'den Ürdün'ün başkenti Amman'a giden Ürdün Kraliyet Havayollarına ait yolcu uçağı da İran'ın saldırı başlatması ve Ürdün'ün hava sahasını kapatmasının ardından Larnaka Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaktaki yolcular, Kıbrıs'ta indirilerek daha sonra Ürdün'e gönderilmek üzere otellere yerleştirildi. Lübnan'ın Orta Doğu Havayollarına ait iki yolcu uçağı, Akdeniz üzerindeyken ülke hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisi üzerine Güney Kıbrıs'a indi. Güney Kıbrıs'tan İsrailli hava yolu şirketleri aracılığıyla bu sabah yapılması planlanan 3 sefer ile Lübnan ve Ürdün'e düzenlenecek iki seferin iptal edilmesi nedeniyle çok sayıda yolcu otellerde bekliyor.

İsrail sivil uçuşları başlattı İsrail, dün gece İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle kapattığı hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrailli yetkililer, İHA saldırıları nedeniyle 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine açıldığını belirtti. Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar yeniden başladı. Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesi de (05:15 GMT) saatiyle İsrail hava sahası üzerinden çok sayıda uçağın geçiş yaptığını gösterdi. Ancak Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim devam ederken, birçok havayolu hala rota olarak hala Kuzey Sina ve Türk hava sahası üzerindeki hava koridorlarını kullanıyor.

Türkiye’de sefer iptalleri Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayollarının, dün gece ve bugün İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferler iptal edildi veya ertelendi. THY'nin dün geceki TK 872 sefer sayılı İstanbul-Tahran, TK 892 sefer sayılı İstanbul-İsfahan, TK 884 sefer sayılı İstanbul-Şiraz, TK 888 sefer sayılı İstanbul-Meşhed uçakları rota değiştirerek İstanbul'a geri döndü. AJet ve Pegasus Havayollarının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı İran, Irak seferleri de iptal edilirken, bu ülkelere doğru seferde olan uçaklar Erzurum, Diyarbakır, Elazığ ve çevre havalimanlarına yönlendirildi.

(AS)