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Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 20:12
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 20:31
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GÜNEY'E HAVA SALDIRISI

Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Süleymaniye kırsalını bombaladı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ikinci büyük kenti Süleymaniye’nin Ranya ilçesinde bazı köylerin mücavir alanları Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı.

Süleymaniye

Süleymaniye
Görseli Büyüt
Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Süleymaniye kırsalını bombaladı
Hava saldırısı sonrasında ormanlık alanda yangın başladı/Rudaw

Rûdaw'ın haberine göre, Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları Cuma saat 13.20 sularında Süleymaniye'nin Ranya ilçesinin Sengeser beldesine bağlı Zewke köyünü, Resu Vadisi'ni ve Serkeptan beldesinin Paşkotel köyü çevresini bombaladı.

Rûdaw, Serkeptan Nahiye Müdürü Hemin Abdulla'nın bombardımanda can kaybı olmadığını açıkladığını duyurdu. 

Habere göre, bombalanan ormanlık alanda yangın başladı. 

Serkeptan sakinleri savaş uçaklarının bölgeyi iki kez üst üste bombaladığını ve bombardımanın 15 dakika sürdüğünü aktardı.

(AEK)

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