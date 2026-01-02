Hava koşulları nedeniyle 56 ilde eğitime ara verildi

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen il sayısı 56'ya yükseldi. Bu kapsamda 50 ilde eğitime tamamen, altı ilde ise kısmen ara verildi.

Eğitim ve öğretime bugün tamamen ara verilen iller şunlar:

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Dersim, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Maraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Antep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkâri, Şırnak, Elâzığ, Mardin, Gümüşhane, Urfa, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyon, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bitlis, Bursa, Kırşehir, Iğdır, Erzincan, Kütahya, Rize, Ordu ve Nevşehir, Adana.

Eğitime kısmen ara verilen iller

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitime ara verilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitime, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sinop kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda; Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Çankırı'da üç ilçede eğitime kar arası

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 1 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda bir gün ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

"Hatay'da öğrenciler okullarda soğuktan hasta oluyor"

İstanbul'da 5 ilçede kar tatili

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'un Şile, Sarıyer, Beykoz, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Yer yer kar yağışının etkili olduğu Şile, Sarıyer, Beykoz ve Kağtıhane ilçelerinde kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği belirtildi.

(NÖ)