Hatun Tuğluk'a 'terörist' diyen avukata disiplin cezası

Antalya Barosu Disiplin Kurulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıya ilişkin davada sanıkların avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Hatun Tuğluk için “terörist” ve “terörist cenazesi” ifadelerine yer verilmesi meslek kuralına aykırı buldu.

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre; Tuğluk cenazesinde ırkçı saldırı ve söylemlerde bulunan kişilere açılan dava istinaf aşamasındayken, sanıkların avukatı C.Ş.Ç., Ankara Bölge Adliye Mahkemesine dosyayı öne alma talebiyle dilekçe sundu.

Dilekçede, Hatun Tuğluk için "Şehitlerimizin mezarının olduğu alana terörist cenazesinin gömülmek istenmesi nedeniyle... terörist cenazesinin şehit cenazesi alanına gömülmesine tepki niteliğindeki eylemden..." ifadelerini kullandı.

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Tuğluk’un avukatı, sanık avukatının bu dilekçesini kayıtlı olduğu Antalya Barosu’na taşıdı.

Baroya sunulan şikâyet dilekçesinde, sanıkların avukatının Hatun Tuğluk için kullandığı "terörist" ve cenazeye de "terörist cenazesi" ifadelerinin dilekçe içeriğinin "savunma sınırlarını aştığı, ceza hukuku hükümleri gereği suç içeriğine sahip olduğu ve disiplin cezası verilmesini gerektirir nitelikte olduğu" belirtildi.

Disiplin Kurulu’na savunma veren sanık avukatı C.Ş.Ç. ise dosyaya istinaf aşamasında vekalet sunduğunu, şikâyete konu öne alınma talep dilekçesinin müvekkilleriyle görüşmeleri sonucu yazılan bir dilekçe olduğunu söyledi.

Aysel Tuğluk’un Annesinin Cenazesine Saldırı

Dilekçeyi, “müvekkillerinin gömülecek cenazenin ‘terörist cenazesi’ olduğunu duyup mezarlıkta şehit bulunması nedeniyle manevi olarak bunu istemedikleri için bu olayın yaşandığını kendisine belirtmeleri üzerine” yazdığını öne süren sanık avukatı, dilekçedeki ifadelerin kendi yorumu ve nitelendirmesi olmadığını iddia etti.

Şikâyeti ve savunmayı inceleyen Antalya Barosu Disiplin Kurulu, avukatın savunmasına karşılık meslek ilkelerini hatırlattı ve kararında şöyle dedi: "Öncelikle bir avukat bağımsızlığı gereği müvekkilinin her ifadesini savunmasına dayanak yapmamalı, kullanacağı ifadeleri hukuk süzgecinden geçirerek kullanmalıdır. Ayrıca yakınılan avukatın itham kastı ve amacı bulunmadığı savunmasının doğru olduğu kabul edilse bile, dilekçede kullanılan ve doğruluğu herhangi bir yasal zeminde ispat edilmeyen ‘terörist cenazesi’ ibaresi bunu karşılamamaktadır.

Avukat, yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.”

Avukatın ifadelerini Meslek Kuralı'nın 5. maddesine aykırı bulan Antalya Barosu Disiplin Kurulu, sanık avukatına disiplin cezası verdi.

Tuğluk’un Cenazesine Saldırıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ne olmuştu?

Eylül 2017’de yaşamını yitiren Hatun Tuğluk’un cenazesi defnedilmek üzere Ankara İncek mezarlığına götürülmüştü.

Cenaze töreni sırasında bir grup, cenazeye katılanlara sözlü saldırıda bulunup, "Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil" diye bağırmıştı.

Cenaze defnedildikten sonra ise kalabalıklaşan grup, bu kez cenazeye katılanlara taş ve sopalarla fiziki saldırıda bulunmuştu.

Saldırıların üzerine Tuğluk’un cenazesi mezardan çıkarılarak memleketi Dersim’e götürülmüştü.

Cezaevinden cenazeye getirilen Aysel Tuğluk ise jandarma tarafından araca bindirilerek mezarlıktan uzaklaştırılmıştı.

Aysel Tuğluk’un annesinin mezarına saldırıların ardından sağlık sorunu başlamış, demans tanısı konmuştu.

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(RT)