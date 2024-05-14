32. İstanbul Onur Haftası, bu sene 24-30 Haziran tarihleri arasında “Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?” temasıyla gerçekleşecek.

Hafta boyu sürecek olan etkinlikler, 30 Haziran 2024’teki yürüyüşle sona erecek.

Komitenin, bu seneki yürüyüşle ilgili çağrı metni şöyle:

“İstiklâl’de on binler olduğumuz Onur Yürüyüşlerini, Galata Kulesi’ni, Boğaziçi Köprüsü’nü, Haliç Köprüsü’nü bayraklarımızla süslediğimiz akşamları, Hande Kader’i, Ahmet Yıldız’ı, Buse Şeker’i, Didem’i, Boğaç’ı, Efe Özyavuz’u, Zirve Soylu’yu, Aligül’ü, hayatını kaybeden tüm yol arkadaşlarımızı, trans mahpusları, Bayram Sokak’ı, Esat Eryaman’ı, Ülker Sokak'ı, Hortum Süleyman ve Hanefi gibi işkencecileri, Gezi Parkı’nı ve direnişimizi, Gezi direnişinde kaybettiğimiz canları, erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınları, devletin açlığa yoksulluğa sürüklediği milyonları, barınma kriziyle mücadele eden ve evlerinden edilen lubunyaları, Gazze ve Rojava’daki LGBTİ+’ları, Filistin’de yaşanan soykırıma ses çıkartanların Rojava’da yaptıklarını, Roboski’de kaybettiklerimizi, hapsedilen tutsak vekillerimizi, kayyum ile terbiye etmeye çalıştığınız belediyelerimizi ve üniversitelerimizi, Berkin Elvan’ı, Ceylan Önkol’u, kimsenin nedensiz göçmeyeceğini, göç etmek zorunda bırakılan mülteci, göçmen ve sürgündeki binlerce lubunyayı, deprem bölgelerinde yalnız bıraktığınız milyonlarca insanı, KHK ile bir gecede işinden ettiğiniz milyonları, LGBTİ+lara kimliği ve yöneliminden dolayı iş vermeyen patronları, seks işçiliğini meslekten saymayanları, düşman olduğunuz, ‘başıboş’ diye yaftaladığınız sokak hayvanlarını, Ortadoğu’da barış olmadan dünyada barışın olmayacağını, LGBTİ+lar özgürleşmeden özgür bir yaşam kurulamayacağını hatırlıyoruz. Hatırlıyor musun?

“Devletin tüm kriminalize etme ve yalnızlaştırma çabalarına, binbir yasağına rağmen birbirimize umut olduğumuz, gözlerinin içine baktığımız, sarıldığımız yürüyüşleri sen de hatırlıyor musun? Nişantaşı, Ülker Sokak, İstiklâl ve daha niceleri… Bizi rezil bir geleceğin kölesi sananlara inat ‘biz yaşadıkça siz çıldırın’ diyoruz. Tüm hafızamızı hatırlamak, hiç unutmamak ve belleğimize yenilerini katmak için bu sene 24-30 Haziran tarihleri arasında ‘Hatırlıyorum, sen de hatırlıyor musun?’ temasıyla Onur Haftasında, 30 Haziran günü Onur Yürüyüşünde buluşalım!"

Öte yandan, komitenin etkinlik önerisi çağrısı 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Etkinlik formuna ulaşmak için tıklayın. (TY)