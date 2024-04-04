Hatimoğulları’ndan Van halkına: Direne direne kazandınız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van’daki kutlamada konuştu.

Van'da seçimi yüzde 55,48 oyla kazanan ancak İlçe Seçim Kurulu kararıyla seçilme hakkı geri alınan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iade edildi. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nın, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından kentteki protesto eylemi yerini kutlamaya bıraktı.

“Kentimizi yeniden kurmak üzere yolumuz açık olsun”

MA'nın haberine göre, Van’da halka hitap eden Tülay Hatimoğulları, “Biz Türkiye’deki bütün demokrasi güçleri olarak bütün halklar olarak demokratik bir ülkeyi özleyenler olarak Van halkına sizlere verdiğiniz mücadeleden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

YSK’nın çok önemli bir hatadan döndüğünü belirten Hatimoğulları şöyle konuştu:

“Onu bu hatadan siz değerli Van halkı iradenizle döndürdünüz. Sağ olun var olun. Bizler bugün bu meydanda bu kalabalıkla tıpkı Newroz meydanlarında olduğu gibi Türkiye’de ortak yaşamda ısrar, Kürdün hakkında ısrara buradan bir kez daha bütün Türkiye halklarına mesajımızı veriyoruz. Değerli halkımız sizler direne direne kazandınız. Ve şimdi hep beraber Van’a ilçe ilçe, mahalle mahalle kazandığımız bütün belediyelerde kendimizi ve kentimizi yeniden kurmak üzere yolumuz açık olsun” dedi.

"Bu duruşunuz karşısında saygıyla eğiliyorum”

Ardından konuşan Bakırhan da şunları söyledi:

“Bugün Van’dan bugünleri yaratan, bugünler için emek veren şu anda cezaevinde olan Bekir Kaya’ya, Nazmi Gür’e binlerce selam gönderiyoruz. Onların mücadelesinin boşa gitmediğini, Van halkının iradesinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlayarak bizleri onore ettiniz. Mutlu ettiniz. Her bijî Van, her bijî.

Sizlerle son yaptığımız Van mitinginde sizler bizlere verdiğiniz sözünüzde durarak 14’te 14 yaptınız. Biz de o gün size bir söz verdik. Dedik ki siz onurlu Van halkı ne zaman başınız dara düşerse o gün yanınızda olacağız.

Bugün sizin yanınızdayız. Birlikteyiz, beraberiz. Bizler hep birlikte sözümüzde durdukça böylesine güçlü, onurlu bir şekilde baskılara karşı durdukça emin olun Van, biz kazanacağız, halklarımız, demokrasi, özgürlük kazanacaktır. Tekrar dosta düşmana örnek olan bu duruşunuz karşısında saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

(AS)