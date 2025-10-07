Hatimoğulları’ndan Meclis’e “beş hayati ihtiyaç” çağrısı: Artık somut adım zamanı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Meclis’i ekonomik geçim, adalet, barış, demokrasi ve özgürlük alanlarında sorumluluk almaya çağırdı. Hatimoğulları, Meclis bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun umut verici bir adım olduğunu belirterek, “Artık somut adım zamanı” dedi.

“Beş hayati ihtiyaç” vurgusu

Hatimoğulları, Türkiye’nin “adaletsiz yargı, kayyım uygulamaları, muhalefet belediyelerine yönelik baskılar ve derin yoksulluk” gibi çoklu krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Bu Meclis, 86 milyon yurttaşın beş hayati ihtiyacı olan ekonomik geçim, adalet, barış, demokrasi ve özgürlük için çalışmalıdır. Toplumsal refah yerine çatışmayı, özgürlükler yerine otoriterliği önceleyen her siyasi akıl çöküşün öncüsüdür.”

Komisyon için “umut” mesajı

TBMM’de kurulan komisyonun 14 oturum gerçekleştirdiğini hatırlatan Hatimoğulları, “Kürt meselesinin amasız–fakatsız çözümü ve eşit yurttaşlık için hukuki adımlar atılması gerektiği konusunda ortak bir görüş oluştu. Artık siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı geldi, hatta geçti.” ifadelerini kullandı.

Öcalan’a “umut hakkı” talebi

Hatimoğulları, PKK lideri Abdullah Öcalan için “umut hakkı” düzenlemesinin acilen Meclis gündemine alınmasını istedi.

“Ömür boyu kapıyı kilitleyip anahtarı denize atamazsınız. Toplumsal barış, cesur adımlarla ilerler. Evrensel hukuk ilkeleri gereği Sayın Öcalan’a umut hakkı tanınmalıdır.”

Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye çağrısı

Kobani davasında verilen hapis cezalarını eleştiren Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki kararına dikkat çekerek,

“Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır. Bu kararın uygulanması barış ve demokrasi için bir fırsattır” dedi.

“Kadınların barış ve eşitlik mücadelesi devam ediyor”

Grup toplantısını, “Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz” sloganıyla Amed’den Ankara’ya yürüyen kadınlara selam göndererek açan Hatimoğulları, kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlik ve baskı politikalarını da eleştirdi:

“Son yirmi yıl, erkek egemen politikaların kadınların kazanılmış haklarını hedef aldığı bir dönem oldu. Kadınlar iradelerini teslim etmeyecek, barış ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyecek.”

