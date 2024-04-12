Hatimoğulları’ndan Hatay’daki ailelere ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ramazan Bayramı programı kapsamında Hatay’ı ziyaret etti. Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, ilk olarak Gezi eylemleri sırasında katledilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın Antakya'nın Ekinci Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Heyeti karşılayan Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, "Bu bayramda da bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Dayanışmadan güç aldık. Alişimi her daim yaşatacağız sizlerle birlikte. Hepinize iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Hatimoğulları: Gezi şehitlerini asla unutmadık

Ziyarette konuşan Hatimoğulları da, şunları belirtti:

"Ali İsmail Korkmaz'ın ailesindeyiz. Gezi direnişinin anlamını bütün Türkiye ve dünyaya, ailelerimizle güzel bir dayanışma örgütleyerek anlatıldı. Gezi şehitlerini asla unutmadık. Ali İsmail'i, Ahmet Atakanları, bütün Gezi şehitlerini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Onların ailelerinin de bayramını kutluyorum. Onları yüreğimizde, mücadelemizde yaşatacağız. Bu konuda emek veren çok değerli ailelerimiz, onların unutulmaması, direniş ve mücadelelerinin yaşam bulması için Türkiye'deki devrimci, demokrasi güçleriyle birlikte dayanışmayı büyüterek bugüne getirdi. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum.”

Hatimoğulları ve beraberindekiler, daha sonra Gezi Parkı direnişi sırasında Hatay’da öldürülen Ahmet Atakan, Kuzey ve Doğu Suriye’de IŞİD’e karşı verilen mücadelede 18 Mayıs 2015 tarihinde yaşamını yitiren Halil Aksakal (Mazlum Aktaş) ile IŞİD’in 20 Temmuz 2015’te Urfa’nın Suruç ilçesindeki saldırıda öldürülen Okan Pirinç'in ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde 6 Şubat depreminin ardından örülen dayanışmaya dikkat çeken Hatimoğulları, toplumsal dayanışma ile yaraların sarıldığını dile getirdi. Hatimoğulları, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Hatimoğulları’nın programı ziyaretlerle devam etti.

(AD)