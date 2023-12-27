Hatimoğulları’ndan Bahçeli'ye: Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün (26 Aralık) grup toplantısında partilerine dönük tehditlere değindi ve Bahçeli'ye de yanıt verdi.

Hatimoğulları, “Sizin karşınızda dolandırıcılar, halkını üç kuruşa satacak sizin gibi insanlar yok. Sizin karşınızda bu laflardan korkacak cesaret yoksunu bir parti yok” dedi.

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Hatimoğulları’nın konuşmasından öne çıkanlar özetle şöyle:

“Her gencin acısını yüreklerimizde hissettik”

“İktidar, asker cenazelerini bile kendisinin bu ülkeyi nasıl yönettiğinin sorgulanmasını engellemek üzerine kullanacak kadar vicdansızca davrandı. Çatışmalarda yaşamını yitiren her gencin acısını yüreklerimizde hissettik.

Çatışmaların derinleştirildiği bir dönemden geçiyoruz. 40 yıldır bu ülkenin dört bir tarafına cenazeler gidiyor, birileri iktidarını korumak için bu çatışmaları körüklüyor. Biz herkesi barış için çalışmaya davet ediyoruz.

“Onurdan payesini almayanlara pabuç bırakmayız”

Bahçeli ve diğerleri, bizleri karanlık odakların hedefleri haline getiren konuşmalar sıraladı. Sizin karşınızda dolandırıcılar, halkını üç kuruşa satacak sizin gibi insanlar yok. Sizin karşınızda bu laflardan korkacak cesaret yoksunu bir parti yok.

Şeref ve onurdan payesini almayanlara pabuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz. Bahçeli’nin konuşmalarından nefret ve kürfü çıkarsanız yazacak bir şey bulamazsınız.

Bizler çok katledildik, çok tehdit edildik, işkence gördük, çok hapsedildik. Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için çok çaba sarf ettik, bugünlere geldik.

"Bizi Meclis'e leylekler getirmedi, halk taşıdı"

Bizi Meclis'e leylekler getirmedi, halk taşıdı. Halkı kin ve nefrete teşvik eden Bahçeli'nin dilinin tarihin en kirli çöp sepetinde yer alacağından hiç kuşkumuz yok.

Irak'ın kuzeyinde, karın buzun ortasında naylon çadırlarda savaşa gönderilen yoksul halkın çocukları. Savaş kararını verenlerin yakınları askere gitmiyor. Kerpiç evlerde oturan halkın çocukları sınır ötesine gönderiliyor. Biz parti olarak sınır ötesi harekatların durdurulmasını istedik. Güvenlik dedikçe sınırımız en güvensiz sınırı haline getirildi.”

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(RT)