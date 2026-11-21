DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamalarda olayın üzerinin cezasızlıkla örtülmemesi ve adaletin sağlanması istendi.

21 YIL ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLDÜ Uğur Kaymaz’ın annesi: Çocuklarımızı büyütmeye korkuyoruz

"13 kurşun" ve 22 yıllık acı

Tülay Hatimoğulları, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın bedenine yaşından fazla, 13 kurşun isabet ettiğini belirtti. Aradan 22 yıl geçmesine rağmen acının dinmediğini söyledi. Hatimoğulları, bu olayın cezasızlıkla örtülemeyeceğini savundu.

12 yaşındaydı Uğur Kaymaz. Küçücük bedenine yaşından fazla, 13 kurşun isabet etti. Babası Ahmet Kaymaz’la birlikte hayattan koparıldı. Uğur hep aynı yaşta kaldı, annesinin ve milyonların yüreğindeki yangın 22 yıldır dinmedi. Bu acı unutulmaz, bu yürek yangını dinmez. Ama adaletsizliğin açtığı yara kapanmak zorunda. #UğurKaymaz ve babası Ahmet Kaymaz’ın katledilmesinin üzeri cezasızlıkla örtülemez. Hakikatle yüzleşilmeli, adalet sağlanmalıdır. — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) November 21, 2026

Uğur ve Ahmet Kaymaz katledilmelerinin 19. yılında anıldı

"Barış cezasızlığa son vermeli"

Tuncer Bakırhan, barışın geçmişle yüzleşmeyi, cezasızlığa son vermeyi ve yaşam hakkını güvence altına almayı gerektirdiğini söyledi. Uğur Kaymaz'ın ölümüyle yüzleşilmediğini ve adaletin sağlanmadığını belirtti.

12 yaşında olan Uğur’un bedeninden 13 kurşun çıkarıldı. Bedeninde yaşından çok kurşun taşıyan bir çocuğun hikâyesi, bu ülkenin hafızasında kapanmayan bir yara olarak kaldı. Aradan geçen yıllara rağmen Uğur Kaymaz’ın katledilmesiyle yüzleşilmedi, adalet sağlanmadı. Barış; geçmişin acılarıyla yüzleşmek, cezasızlığa son vermek, yaşam hakkını güvence altına almak ve herkes için eşit bir kardeşlik hukukunu inşa etmektir. Bizim mücadelemiz, hiçbir annenin evladının mezarı başında adalet aramak zorunda kalmadığı, hiçbir çocuğun kimliğinden dolayı korkuyla büyümediği bir gelecek içindir. Uğur Kaymaz’ı ve babası Ahmet Kaymaz’ı saygıyla anıyorum. Uğur’u unutmadık, unutturmayacağız. — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) November 21, 2026

Ne olmuştu? 12 yaşındaki Uğur kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz, 21 Kasım 2004’te evlerinin önünde “açılan ateş sonucu öldürüldü. Dört polise dava açıldı. Dava güvenlik gerekçesiyle Temmuz 2005’te Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’nden Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi 2007’de “Meşru müdafaada bulundukları” gerekçesiyle tüm polislerin beraatına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Haziran 2009’da mahkemenin beraat kararını oybirliğiyle onadı. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından, Kaymaz ailesinin avukatları davayı AİHM’e taşıdı. 2014 yılının şubat ayında kararını veren AİHM, Uğur Kaymaz ve babasının öldürülmesine ilişkin “Yaşam haklarının ihlal edildiği” yönünde karar vererek Türkiye’yi toplam 70 bin Euro maddi, 70 bin Euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bunun üstüne Kaymaz Ailesi’nin avukatları yargılamanın yenilenmesini talep etti. Ancak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi gerekçe sunmadan Mart 2015’te reddetti. Uğur Kaymaz’ın annesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile işten çıkartılanlar arasında yer aldı. Mardin Kızıltepe’ye atanan kayyum belediyesi ilçede yer alan Uğur Kaymaz heykelini Haziran 2017’de kaldırdı.

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