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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 13:38
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 14:14
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Hatimoğulları ve Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrası, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm ve barış odaklı değerlendirmeleri, tarihi bir sorumluluğa işaret ediyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları ve Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan İmralı'da DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında gerçekleşen görüşme sonrası yayımlanan açıklamanın ardından sosyal medya açıklama yaptılar.

Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir
Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir
Bugün 11:15

“Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz”

"Sayın Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yaptığı değerlendirmeler, Türkiye’nin ve bölgenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrıdır” diyen Hatimoğulları, “Türk-Kürt ittifakını güçlendirmek ve demokratik bir barış sürecini başlatmak artık ertelenemez bir sorumluluk haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları mesajın devamın şu sözlere yer verdi:

“İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir.

“Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor. Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

“Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz.”

"Onurlu barış için cesaret ve feraset zamanı"

Tuncer Bakırhan ise “İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm ve barış odaklı değerlendirmeleri, tarihi bir sorumluluğa işaret ediyor” diyerek mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk-Kürt ilişkilerini demokratik bir zemine çekmek ve Türkiye’de onurlu barışı tesis etmek.

“Bu çağrı, yalnızca bir çözüm önerisi değil, aynı zamanda ortak bir geleceğin inşası için tarihi bir fırsattır. Bu süreçte başta tüm siyasi çevreler olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne(TBMM) büyük sorumluluk düştüğü açıktır.

“Gazze ve Suriye’deki gelişmeler, ertelemeye tahammülü olmayan bir çözüm ihtiyacını gözler önüne seriyor. Barış, demokrasi ve kardeşlik çağrısına hep birlikte yanıt verelim.

“Türkiye ve bölge için demokratik dönüşüm imkanın arifesindeyiz. Şimdi onurlu barış için cesaret ve feraset zamanı…”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
öcalan imralı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları dem parti Tuncer Bakırhan
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