ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 15:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 15:15
2 dk Okuma

Hatimoğulları ve Bakırhan: Halkların iradesine yönelik müdahaleler derhal son bulmalı

Hatimoğulları ve Bakırhan, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ile Meclis’te kurulan komisyon sürecine işaret ederek, “Toplumsal barışın tesisi ve demokratik bir toplum için bu operasyonlar derhal son bulmalıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları ve Bakırhan: Halkların iradesine yönelik müdahaleler derhal son bulmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ile Meclis’te kurulan komisyon sürecine işaret ederek, “Toplumsal barışın tesisi ve demokratik bir toplum için bu operasyonlar derhal son bulmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmasını kınıyoruz. Demokrasiye, halkın seçme-seçilme hakkına yönelen her türlü müdahalenin karşısındayız. Halkların iradesine saygı gösterilmeli, siyasi saiklerle yürütülen operasyonlardan vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bakırhan: “Demokratik iradenin hiçe sayılmasıdır”

Tuncer Bakırhan ise açıklamasında, “Türkiye’de barış, demokrasi ve çözümün tartışıldığı bu kritik süreçte yerel yönetimlere yönelik bu tür operasyonlardan derhal vazgeçilmelidir. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının hedef alınması, demokratik iradenin hiçe sayılmasıdır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin demokratikleşme arayışına zarar vermektedir” dedi.

Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
15 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İnan Güney tülay hatimoğlulları Tuncer Bakırhan beyoğlu belediyesi
ilgili haberler
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
15 Ağustos 2025
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
İnan Güney kimdir?
15 Ağustos 2025
/haber/inan-guney-kimdir-310440
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
15 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
15 Ağustos 2025
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
İnan Güney kimdir?
15 Ağustos 2025
/haber/inan-guney-kimdir-310440
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
15 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Sayfa Başına Git