Hatimoğulları ve Bakırhan: Halkların iradesine yönelik müdahaleler derhal son bulmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ile Meclis’te kurulan komisyon sürecine işaret ederek, “Toplumsal barışın tesisi ve demokratik bir toplum için bu operasyonlar derhal son bulmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmasını kınıyoruz. Demokrasiye, halkın seçme-seçilme hakkına yönelen her türlü müdahalenin karşısındayız. Halkların iradesine saygı gösterilmeli, siyasi saiklerle yürütülen operasyonlardan vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bakırhan: “Demokratik iradenin hiçe sayılmasıdır”

Tuncer Bakırhan ise açıklamasında, “Türkiye’de barış, demokrasi ve çözümün tartışıldığı bu kritik süreçte yerel yönetimlere yönelik bu tür operasyonlardan derhal vazgeçilmelidir. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının hedef alınması, demokratik iradenin hiçe sayılmasıdır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin demokratikleşme arayışına zarar vermektedir” dedi.

(EMK)