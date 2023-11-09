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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 00:49
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 11:52
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HEDEP EŞ GENEL BAŞKANLARI PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Hatimoğulları ve Bakırhan: Darbe derhal durdurulsun, siyasal partiler devreye girsin

Yargıtay'ın son kararıyla darbeler dizisini sürdürdüğünü değerlendiren HEDEP Eş Genel Başkanları, "krizin sorumlusunun AKP-MHP iktidarı olduğunu" öne sürerek "hukuk sistemi ve anayasanın adalet ve demokrasi ekseninde yeniden ele alınmasını" istediler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/hatimogullari-ve-bakirhan-darbe-derhal-durdurulsun-siyasal-partiler-devreye-girsin-1.jpg
Hatimoğulları ve Bakırhan/HEDEP Kongresi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM kararını tanımayarak Can Atalay hakkında verdiği hapis cezasının infazı için TBMM'ye yazı yazması ve AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanlarından sert eleştiriler geldi. 

Bakırhan: "Baş sorumlu iktidar"

AYM'de kapatma davası süre giden HDP'nin mücadelesini devralan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "siyasi iktidar, hukuk tarihinin kara sayfalarına adını yazdıran bu olayın baş sorumlusudur." dedi. 

Bakırhan sosyal medya platformu X'ten (eski Twitter) yaptığı açıklamada "Yargıtay[ın], HDP kapatma davasıyla başladığı siyasi darbelerine Hatay Milletvekili CanAtalay’ı rehin alıp Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak devam [ettiğini]" söyledi.  

"Can Atalay serbest bırakılsın,
siyasi partiler devreye girsin"

Bakırhan partisinin olayla ilgili taleplerini, "Can Atalay derhal serbest bırakılsın. Türkiye’de hukuk sisteminin ve tüm yasaların demokratikleştirilmesi için siyasi partiler devreye girsin çağrısı yapıyoruz." diyerek özetledi. 

 Hatimoğulları: "İktidar herkesi yargı
sopasıyla hizaya getirmek istiyor

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yargı kurumları arasındaki çatışmayı "Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor." diye yorumladı. 

Hatimoğulları: "Türkiye’yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi." dedi ve "İktidar[ın]; muhalifleri, Kürt halkını ve hak talep eden herkesi yargı sopasıyla hizaya getirmek ist[ediğine]" dikkat çekti. 

HDP Eş Genel Başkanı "[...] dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçece[ğini] söylediği gelişmeler bağlamında "Türkiye halkları[nın] vesayet kurumlarını kabul etme[yeceği]" görüşünü savundu.

Hatimoğulları, "Bu yargı darbesi[nin] derhal son bulma[sını], hukuk sisteminin, anayasanın ve yasaların adalet ve demokrasi ekseninde yeniden ele alınması[nı]" istedi. 

(AEK)

Tülay Hatimoğulları-Oruç HEDEP AYM Yargıtay TBMM Yüksek yargıda kriz
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