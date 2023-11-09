Hatimoğulları ve Bakırhan: Darbe derhal durdurulsun, siyasal partiler devreye girsin

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM kararını tanımayarak Can Atalay hakkında verdiği hapis cezasının infazı için TBMM'ye yazı yazması ve AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanlarından sert eleştiriler geldi.

Bakırhan: "Baş sorumlu iktidar"

AYM'de kapatma davası süre giden HDP'nin mücadelesini devralan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "siyasi iktidar, hukuk tarihinin kara sayfalarına adını yazdıran bu olayın baş sorumlusudur." dedi.

Bakırhan sosyal medya platformu X'ten (eski Twitter) yaptığı açıklamada "Yargıtay[ın], HDP kapatma davasıyla başladığı siyasi darbelerine Hatay Milletvekili CanAtalay’ı rehin alıp Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak devam [ettiğini]" söyledi.

"Can Atalay serbest bırakılsın,

siyasi partiler devreye girsin"

Bakırhan partisinin olayla ilgili taleplerini, "Can Atalay derhal serbest bırakılsın. Türkiye’de hukuk sisteminin ve tüm yasaların demokratikleştirilmesi için siyasi partiler devreye girsin çağrısı yapıyoruz." diyerek özetledi.

Yargıtay, HDP kapatma davasıyla başladığı siyasi darbelerine Hatay Milletvekili #CanAtalay’ı rehin alıp Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak devam ediyor.



Hukuki güvenlik ve kurumsal işleyişi çıkarları uğruna ortadan kaldıran siyasi iktidar, hukuk… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) November 8, 2023

Hatimoğulları: "İktidar herkesi yargı

sopasıyla hizaya getirmek istiyor

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yargı kurumları arasındaki çatışmayı "Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor." diye yorumladı.

Hatimoğulları: "Türkiye’yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi." dedi ve "İktidar[ın]; muhalifleri, Kürt halkını ve hak talep eden herkesi yargı sopasıyla hizaya getirmek ist[ediğine]" dikkat çekti.

HDP Eş Genel Başkanı "[...] dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçece[ğini] söylediği gelişmeler bağlamında "Türkiye halkları[nın] vesayet kurumlarını kabul etme[yeceği]" görüşünü savundu.

Hatimoğulları, "Bu yargı darbesi[nin] derhal son bulma[sını], hukuk sisteminin, anayasanın ve yasaların adalet ve demokrasi ekseninde yeniden ele alınması[nı]" istedi.

Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor. Türkiye’yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi.



İktidar; muhalifleri, Kürt halkını… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) November 8, 2023

(AEK)