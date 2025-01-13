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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 09:41
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 15:31
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Hatimoğulları ve Bakırhan'dan tepki: İrade gaspını kabul etmiyoruz

Hatimoğulları, halk iradesine yapılan bu müdahaleye karşı herkesi demokratik tavır göstermeye çağırırken, Bakırhan da açıklamasında kayyım atamalarını demokrasiye açık darbe olarak tanımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
u fotoğrafta, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) ait olduğu anlaşılan bir logo yer alıyor. Logo, bir ağacı andıran semboller içeriyor; mor ve yeşil tonlarıyla tasarlanmış. Yeşil yapraklar, doğayı veya canlılığı temsil ederken, merkezde bir daire (muhtemelen bir güneşi simgeliyor) yer almakta. Logo, mor renkle yazılmış "DEM PARTİ" ifadesiyle tamamlanıyor. Arka planda, bulanık bir şekilde kalabalık bir toplantı ya da kongre ortamı görünüyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Akdeniz Belediye Eş Başkanları Nuriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız’ın tutuklanarak yerlerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Eş genel başkanlar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamalarda bu durumu "halk iradesine darbe" ve "demokrasiye suikast" olarak nitelendirdi.

Hatimoğulları: Kayyım halk iradesinin inkârıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı açıklamada, tutuklamalar ve kayyım atamalarını iktidarın halk iradesine yönelik bir darbesi olarak değerlendirdi. Hatimoğulları şunları söyledi:

“İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halk iradesine dönük darbe gerçekleştirdi. Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerimiz tutuklanarak yerlerine kayyım atandı. Türkiye tarihinin kara sayfalarına bir yenisi daha eklendi. Kayyım, halk iradesinin inkârıdır. Demokrasinin kalan kırıntılarını da süpürme zorbalığıdır. Kayyım zorbalığı kentlerin talanının şifresidir. İç barış kayyımla değil; demokrasi ve özgürlüklerle sağlanır. Biz barış umudunu büyütmeye çalışırken yapılan bu irade gaspını kabul etmiyoruz!”

Hatimoğulları, halk iradesine yapılan bu müdahaleye karşı herkesi demokratik tavır göstermeye çağırarak, "Kayyımlar gidecek ve mutlaka biz kazanacağız!" dedi.

Tuncer Bakırhan: Demokrasiye açık darbe

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da açıklamasında kayyım atamalarını demokrasiye açık darbe olarak tanımladı. Bakırhan, şöyle dedi:

“Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz siyasi soykırım operasyonları kapsamında rehin alındı. Akdeniz halkının iradesiyle seçilen belediyemize kayyım atandı. Bu durum, halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir. Reddediyoruz. Bir yandan iç barış konuşulurken diğer yandan halkların iradesinin gaspı akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz.”

Bakırhan, halkların iradesini savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Kayyım zorbalığına, demokrasiye dönük darbelere ve Kürt düşmanlığına karşı demokratik mücadelemizi yükselteceğiz. Zalimler ve zorbalar kaybedecek, halk kazanacak!” dedi.

DEM Parti, yapılan kayyım atamalarının halk iradesinin gaspı olduğunu vurgulayarak, demokratik mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Parti, halkların eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşama mücadelesini büyütme kararlılığında olduklarını belirtti.

DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı
DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı
Bugün 08:29
3 Haziran 2024'ten bu yana DEM Partili belediyelere atanan sekizinci kayyım.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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