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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 17:52
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Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Demirtaş'a ziyaret: Barış hapishanede konuşulmaz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, son günlerin tartışma konusu olan 'yeni süreç' tartışmalarının ardından Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Demirtaş'a ziyaret: Barış hapishanede konuşulmaz
*Fotoğraf: MA/arşiv

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmeden sonra DEM Parti basın bürosundan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Tutsak yoldaşlarımızı çok iyi gördük. Cezaevindeki arkadaşlarımız, partimizin izlediği politikayı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söylediler. Onurlu bir barış için hem kendilerinin hem de diğer siyasi mahpusların her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını teyit ettiler.

Sürece ilişkin henüz atılan bir adım olmadığını, bu konuda somut adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Özellikle de bu sürecin başlamasının en önemli ve öncelikli yolunun İmralı tecridinin kaldırılması olduğunu ifade ettiler. Bu nedenle tecridin önemli bir gündem olarak ele alınması gerektiğini söylediler. Onurlu bir barış için katkı verebilecek bütün herkese de katkı sunma çağrısında bulundular.”

Hatimoğulları ve Bakırhan, ayrıca "demokratikleşme ve barışı hapishanelerde konuşuyor olmanın da ciddi bir sorun olduğuna" vurgu yaptılar: “Her şeye rağmen yoldaşlarımız, ödedikleri bedellerin barışa katkı sunmasını temenni ediyor. Bizler de arkadaşlarımıza bu değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte siyasi tutsak arkadaşlarımızın dışarıda katkı sunacak bir pozisyonda olmalarını hem önemsiyoruz hem de bekliyoruz."

Hatimoğulları ve Bakırhan, dün de Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Figen Yüksekdağ'ı ve HDP eski Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüşmüştü.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
tülay hatimoğlulları Tuncer Bakırhan
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