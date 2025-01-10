Hatimoğulları ve Bakırhan'dan 'Akdeniz Belediyesi' tepkisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mersin Akdeniz Belediyesi eş başkanları ile üç belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tülay Hatimoğulları, yaşananları ‘kent uzlaşısına saldırı’ olarak nitelerken, Tuncer Bakırhan “Halkımızın iradesini her koşulda savunacağız” dedi.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı

Hatimoğulları: Açık bir darbe

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklama şöyle:

“Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız’ın gözaltına alınması, halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Her seçimde yenilgiye uğrasa da iktidar, kayyım darbesinde ısrarcı. Bu ısrar; halkın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasıdır. Birlikte yaşama ve yönetme modeli olarak bir demokrasi anahtarı olan kent uzlaşısına saldırıdır.

Biz barış için yol almak isterken, halkın iradesine bir kez daha el uzatılmıştır. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkların iradesini savunmaya devam edeceğiz. Asla mücadeleden geri durmayacağız.”

Bakırhan: Hedef, yerel yönetimlerin tasfiyesi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Akdeniz’de yaşayan halkların siyasi iradesine yönelik sergilenen bu düşmanca tutumla demokratik siyasetin ve yerel yönetimlerin tasfiyesi hedeflenmektedir.

Darbelerle bizi hizaya getirmeye çalışacağını zanneden acizlere, bir elinde kadife diğer elinde demir eldivenle dolaşan iktidara bir çift sözümüz var. Bu iki eli de çok iyi tanıyoruz ama siz de bizi çok iyi bilirsiniz. Sizlerin darbeci pratiklerine, zulmünüze hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun kayyım darbelerine karşı mücadele edeceğiz, halkımızın iradesini her koşulda savunacağız.”

(VC)