ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2025 15:16
2 dk Okuma

Hatimoğulları ve Bakırhan'dan 'Akdeniz Belediyesi' tepkisi

“Biz barış için yol almak isterken, halkın iradesine bir kez daha el uzatılmıştır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları ve Bakırhan'dan 'Akdeniz Belediyesi' tepkisi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mersin Akdeniz Belediyesi eş başkanları ile üç belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tülay Hatimoğulları, yaşananları ‘kent uzlaşısına saldırı’ olarak nitelerken, Tuncer Bakırhan “Halkımızın iradesini her koşulda savunacağız” dedi.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
10 Ocak 2025

Hatimoğulları: Açık bir darbe

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklama şöyle:

“Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız’ın gözaltına alınması, halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Her seçimde yenilgiye uğrasa da iktidar, kayyım darbesinde ısrarcı. Bu ısrar; halkın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasıdır. Birlikte yaşama ve yönetme modeli olarak bir demokrasi anahtarı olan kent uzlaşısına saldırıdır.

Biz barış için yol almak isterken, halkın iradesine bir kez daha el uzatılmıştır. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkların iradesini savunmaya devam edeceğiz. Asla mücadeleden geri durmayacağız.”

Bakırhan: Hedef, yerel yönetimlerin tasfiyesi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Akdeniz’de yaşayan halkların siyasi iradesine yönelik sergilenen bu düşmanca tutumla demokratik siyasetin ve yerel yönetimlerin tasfiyesi hedeflenmektedir.

Darbelerle bizi hizaya getirmeye çalışacağını zanneden acizlere, bir elinde kadife diğer elinde demir eldivenle dolaşan iktidara bir çift sözümüz var. Bu iki eli de çok iyi tanıyoruz ama siz de bizi çok iyi bilirsiniz. Sizlerin darbeci pratiklerine, zulmünüze hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun kayyım darbelerine karşı mücadele edeceğiz, halkımızın iradesini her koşulda savunacağız.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
tülay hatimoğlulları Tuncer Bakırhan dem parti akdeniz belediyesi kayyım ataması
ilgili haberler
DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?
10 Ocak 2025
/haber/dem-parti-grup-baskanvekili-hem-kayyim-hem-cozum-nasil-olacak-303515
Akdeniz belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiler
10 Ocak 2025
/haber/akdeniz-belediye-es-baskanlarinin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-303514
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
10 Ocak 2025
/haber/akdeniz-belediyesi-es-baskanlari-hosyar-sariyildiz-ve-nuriye-aslan-gozaltina-alindi-303501
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?
10 Ocak 2025
/haber/dem-parti-grup-baskanvekili-hem-kayyim-hem-cozum-nasil-olacak-303515
Akdeniz belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiler
10 Ocak 2025
/haber/akdeniz-belediye-es-baskanlarinin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-303514
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
10 Ocak 2025
/haber/akdeniz-belediyesi-es-baskanlari-hosyar-sariyildiz-ve-nuriye-aslan-gozaltina-alindi-303501
Sayfa Başına Git