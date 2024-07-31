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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 17:52
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Hatimoğulları Van'da: Kürdün anadiliyle uğraşmak iktidara kazandırmaz

Van Adliyesi önünde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi: "Gözaltıları kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatimoğulları Van'da: Kürdün anadiliyle uğraşmak iktidara kazandırmaz
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alınmasının ardından Van’a gitti.

Hatimoğulları, DEM Parti Kadın Meclisi sözcüsü Halide Türkoğlu, Merkezi Örgütlenme Eş Sözcüsü Elif Bulut, Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, DBP Van İl Eş Başkanı Harun Okay, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Van Milletvekilleri Mahmut Dindar, Zülküf Uçar ve Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ile birlikte Van Adliyesi’nde yapılan açıklamaya katıldı.

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Hatimoğulları, gözaltına alınan 14 kişiden aralarından DEM Parti İl Eş Başkanları Dilekçi ve Kurt'un da aralarında yer aldığı 11 kişinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini, üç kişinin ise serbest bırakıldığını söyledi.

Hatimoğulları, "Bu süreç Mersin'deki gençlerin Kürtçe müzik söylemesi, halay çekmesiyle başladı. Daha sonra İstanbul, Siirt, Batman, birçok ilimizde Kürtçe müzik söyledikleri için tutuklama furyasıyla bu süreç devam ediyor. Bugün Van'da il eş başkanlarımızın içinde olduğu bu gözaltıları asla kabul etmiyoruz. Bu haksız ve hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyoruz" dedi.

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 Hatimoğulları şunları söyledi:

"Bu ülkede 30 milyona yakın Kürt var. Anadilleri Kürtçe, Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe müzik eşliğinde halay çekiyorlar. Türkiye'de bütün düğünlere mi operasyon yapacaklar? Bütün cenaze törenlerine mi müdahale edecekler? Anmalara mı müdahale edecekler? Kürtçe müziğe mi müdahale edecekler? Hangi birine müdahale edebilirler ki? Kürdün ana diliyle uğraşmak bu iktidara ve ülkemize kazandırmaz."

(RT)

Van tülay hatimoğlulları
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