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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 12:24
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2024 14:20
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Hatimoğulları: Tecrit kalksın, Sayın Öcalan konuşsun

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bırakın tecrit kalksın, Sayın Öcalan çıksın konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden, acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında Öcalan için söylediği "Tecrid kaldırılırsa gelsin, DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" sözlere de yanıt verdi.

Hatimoğulları, "Kürt sorunun çözüm yolu bellidir. Ortadoğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın" dedi.

Hatimoğulları'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye gerçekten güvenli sınırlara sahip olmak istiyorsa yapması gereken ilk şey silahların bırakılması, dış politikasını barış ve diplomasi üzerinden inşa etmesi, Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmesidir.

AKP'nin dış politikası iflas etti. Kürt sorunun çözüm yolu bellidir. Ortadoğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın.

Kimseye ayar veremezsiniz, barışı herkes konuşmalıdır. Konuşmayanlar da konuşanların önüne engel teşkil etmesin. MHP Genel Başkanı ‘tecrit kaldırılsın, konuşsun’ diyor. Tecrit 44 yıldır devam ediyor.  Bırakın tecrit kalksın Sayın Öcalan konuşsun.

Ne diyeceğini hepimiz görelim dedik geçen hafta, bu hafta da tekrar ediyoruz. Vakit kaybedilmeden adım atılsın. Bugünden sonra hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış için üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz.  Kürt halkı barış demekten çözüm demekten geri durmadı ama bir eksik var ki Türkiye'nin batısına barışı yeteri kadar anlatamadık."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Tülay Hatimoğulları-Oruç
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