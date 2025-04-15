Hatimoğulları: Süreç neden tek taraflı yürüyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında konuştu.

Erdoğan-DEM Parti görüşmesine değinen Hatimoğulları, “bu görüşmelerin barış sürecine hız kazandırmasını beklediklerini ancak iktidardan çağrıya denk düşen bir adım görmediklerini” söyledi.

“Suriye'de Alevi katliamı devam ediyor”

Ortadoğu'daki ve dünyadaki gelişmelere değinerek başlayan Tülay Hatimoğulları’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Vergi hem Türkiye'de hem dünyada yurttaşın belini büken bir noktadan derhal çıkarılmalıdır. Diğer yandan Avrupa'ya baktığımızda değerler sistemi zayıflayan, gücünü savunmaya ve silaha ayırmayı hedefleyen bir rotanın içine girdiğini hep beraber görüyoruz.

Suriye'de halklar ve inançlar yok sayılıyor. Anayasa hazırlanıyor ama ne yazık ki bu Anayasa'da Suriye'de yaşayan farklı inançlar ve dinler yer almıyor. Buradan tekrar altını çizmek istiyorum, Suriye'de Alevi katliamı devam ediyor. Aleviler sistematik bir katliama maruz bırakılmış, yerinden yurdundan topraklarından edilmeye devam ediliyor.

“Filistin'deki anlaşmanın gereği yapılmadı”

Filistin meselesi sıcaklığını hâlâ korumaktadır. Sözüm ona anlaşmalar yapıldı ama gereklilikler yerine getirilmedi. Bunun adı soykırımdır. Tarihte Yahudilere yapılan zulmün aynısı şimdi Filistinlilere yapılıyor, bunu kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkının talepleri tanınmadan kalıcı bir çözümü inşa etmek mümkün değildir.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

“27 Şubat’tan bu yana adım atılmadı”

27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrıdan bu yana ne yazık ki Türkiye'de demokrasi adına bırakın olumlu bir adımın atılmasını çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız.

Tarihi çağrı bir metinden ibaret değildi. Çağrı Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşımızın adil, demokratik bir toplum içinde yapılması için yapılmış bir çağrıdır. Ama iktidar bu çağrının ruhunu yok saydıkça, gereğini yapmadıkça ülkede demokratikleşmenin yolu açılamaz.

Bu tıkanıklığın patlak verdiği son olayları hatırlayacak olursak; birisi HDK'ye ve kent uzlaşısına dönük operasyon, diğeri 19 Mart sürecidir. 19 Mart'tan bu yana Türkiye halklarının sesi sıradan bir tepki değildi, sadece bir şahsın özgürlüğü için değildi. Bu tepkiler özgür bir yaşamı talep etmek için ortaya çıktı. Gençler, öğrenciler her bir ağızdan bağıyor: 'Bu ülke bizim'. Direnen gençlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.

ERDOĞAN İLE İLK GÖRÜŞME DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan görüşmesinden memnun ayrıldı

“Öğrencilere sokak ortasında işkence yapıyor”

En son Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la DEM Parti İmralı heyetimiz bir görüşme gerçekleşti. Heyetimiz toplumun kafasındaki soru işaretlerini, gözlemlerimizi ve önerilerimizi Sayın Erdoğan'a aktardı. Şimdi beklenti bu görüşmelerin barış sürecine hız kazandırması ve çözümün kapısının aralanmasıdır.

Elimizde çok büyük bir fırsat var. Tarih yapma, tarihe geçme fırsatı. Açık konuşalım ki aradan iki ay geçmesine rağmen, çağrıya denk düşen bir adım ve iradeyi göremedik. Diyor ki; iktidar neden adım atmıyor, süreç neden tek taraflı yürüyor, bir oyalama mı var? Biz de buradan yürütme erkine soruyoruz; bir tek somut adım atılmazken, tam tersine her gün yeni antidemokratik uygulamalar devreye girerken, kayyımlar devam ederken sizce biz bu yurttaşlara ne cevap verelim. Bunlar çok büyük bir soru işareti olarak toplumun kafasında. Güven sadece sözlerle değil, pratik ve güven verici somut bir zeminin tesis edilmesiyle olur."

TECRİT, HASTA MAHPUSLAR VE TMK DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde üç acil konu ele alınacak

PKK fesih kongresini ne zaman yapacak? Hatimoğulları, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. PKK’nin kongre tarihine ilişkin soru yönetilen Hatimoğulları, "PKK’nin fesih kongresine ilişkin bir tarih bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılması ile birlikte olabileceğine dair genel bir bilgi var. Yani karşılıklı bir şekilde bu adımların atılması ile fesih kongresinin yapılacağına dair bir genel bilgi var. Onun dışında tarihe dair bir bilgi yok” dedi. Hatimoğulları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti’nin yapacağı görüşmeye ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşmede pek çok konu gündeme gelecek. Umut hakkı, infaz kanunu… Bu görüşmenin ana fikri Türkiye’de demokratikleşme ile ilgili belli başlı adımların atılması çok önemli. Hasta tutsaklar ve infazları keyfi bir biçimde yakılmış olan mahpuslara dair somut adımların atılması önemli. Bunun için özel olarak bir yasa yapmaya gerek yok. Mevcut olan anayasanın uygulanması halinde zaten bunlar hayata geçirebilir. Bu konuları da kendileri ile detaylı bir biçimde konuşulacak."

(RT)