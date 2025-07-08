Hatimoğulları: Siyasi operasyonlar barış umuduna gölge düşürüyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğlulları, grup toplantısında muhalif belediyelere yönelik devam eden operasyonlara tepki göstererek "Bu siyasi operasyonlar barış umuduna gölge düşürüyor" dedi.

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PKK'nin silah bırakma töreni ve İmralı Heyeti'nin ziyaretlerine de değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Barışın eşiğindeyiz, kalıcılaştırmalıyız. Bu hafta gerçekleşecek silah bırakma merasimi ve sonrasındaki süreçte bu ülkeyi gerçek anlamda barışla buluşturmak için somut adımları atmaya ihtiyaç var" ifadelerini kulandı.

"Kerpiç evlere cenazeler gitmesin"

Hatimoğulları, konuşmasına metan gazından hayatını kaybeden 12 askerin ailesine baş sağlığı dileyerek başladı:

"Toplumsal barış ve demokratik çözümü geliştirerek yaşam hakkını tesis etmeyi en önemli hedefimiz olarak görüyoruz. Barış sürecinin başarıya ulaştırılması her şeyden önce yitirdiğimiz on binlerce gence olan tarihsel sorumluluğumuzdur. Süreci başarıya ulaştırarak kerpiç evlere cenazeler gitmesini engellemek için mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz."

"Belediye başkanları serbest bırakılmalı"

Tülay Hatimoğlulları, muhalif belediyelere yönelik devam eden operasyonlara tepki göstererek, “Siyasi baskılardan vazgeçin. Derdiniz yolsuzluksa, bağımsız heyetler oluşturalım; başta kayyımlar olmak üzere tüm belediyeleri ve kamu ihalelerini araştırsın. Muhalefet belediyelerine dönük bu furya çok acil bir şekilde son bulmalıdır. Gözaltında olan ve daha önce tutuklanmış bütün belediye başkanlarının serbest bırakılması şarttır. Barış, demokrasi, özgürlük diyorsak, bunların hayata geçmesi şarttır" çağrısını yaptı.

"Siyasi operasyonlar barış umuduna gölge"

Muhalefet belediyelerine dönük operasyonların sürece zarar verdiğini vurgulayan Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Muhalefete tasfiye, belediyeleri hedef alma, medyaya baskı tam gaz devam ediyor. Bu durum ekonomiyi daha da dibe götürüyor. Toplumsal fay hatlarını gittikçe tetikliyor. Bu siyasi operasyonlar barış umuduna gölge düşürüyor. Bakın Adıyaman hala konteynerlerda insanlar yaşarken ona çözüm bulunması gerekirken belediye başkanı gözaltına alındı. Barış yanlısı sevgili Tunç Soyer, tutuklandı. Adana, Adıyaman, Antalya Belediye başkanları yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı ama bu çözüm değil.

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Gün, hesaplaşma değil, toplumsal birlik ve demokratik ortaklıkları büyütme günüdür. Gün, Adana’nın bereketli Çukurovası’na; Antalya’nın portakal bahçelerine, Olimpos’a; Adıyaman’ın tarihi dokusuna, konteyner kentlerine gözaltıları ve tutuklamaları değil, barışı, demokrasiyi ve adaleti taşıma günüdür.

"Demokrasi herkese nefes aldırır"

DEM Parti olarak çağrımız, Türkiye'nin geneline demokrasi herkese nefes aldırır, bu sebeple siyasi baskılardan vazgeçin. Muhalefet belediyelerine dönük bu furya acil bir şekilde son bulmalıdır. Şu an gözaltında olan ve daha önce tutuklanmış bütün belediye başkanlarının serbest bırakılması şarttır. Bunun dışında gerçekten Türkiye'nin bir seçeneği yok. Barış, demokrasi, özgürlük diyorsak, bu tablonun hayata geçmesi gereklidir."

İmralı Heyeti ziyaretleri

Hatimoğlulları, DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK lideri Öcalan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, "Heyetimiz, silahsızlanmayla ilgili gelişmeler ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeleri sayın Abdullah Öcalan ile görüşmede değerlendirmiştir. Bu vesileyle heyetimizin bizlere ulaştırdığı selam ve sevgilerini iletiyoruz" dedi.

Heyetin Erdoğan ziyaretine ilişkin ise, "Heyetimiz dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz sürecin bugüne kadar geldiği aşamayı ve bundan sonra yapılması gerekenleri istişare etmiştir. Bu tarihi günler talihi günlere dönüştürülmemelidir" çağrısı yaptı.

Silah bırakma töreni

Bu haftayı barış sürecinin en kritik haftalarından biri olarak değerlendiren Hatimoğlulları, "Bu an hepimizin özlemini duyduğu barışın merasimi olacak. Hepimiz bu tarihe tanıklık edecek. Barışın eşiğindeyiz, kalıcılaştırmalıyız. Bu hafta gerçekleşecek silah bırakma merasimi ve sonrasındaki süreçte bu ülkeyi gerçek anlamda barışla buluşturmak için somut adımları atmaya ihtiyaç var" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(AB)