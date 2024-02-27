Hatimoğulları Silvan'dan seslendi: Asla kazanamayacaksınız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün Diyarbakır'da halk buluşmalarına katılıyor.

İlk durağı Silvan olan Hatimoğulları halaylar ve zılgıtlarla karşılandı.

Halkı, Kürtçe ve Arapça selamlayarak konuşmasına başlayan Hatimoğulları, “Kürt sorununun çözümü ve İmralı tecridinin kaldırılması için halkın ayakta olduğunu” söyledi. Bu sırada anons yapan polis anons Hatimoğulları'nın sözlerini kesmek istedi.

MA’nın haberine göre; polise tepki gösteren Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Burada bize anons yapanlar duysun ki burada seçimlere giriyoruz. Seçimlere polisler müdahale edemez. Ankara, AKP duysun, Erdoğan duysun bugün dört bir yanımızı çevreleyen polislere sesleniyorum. 'Siz demokratik bir seçim yapacağız' diyorsanız bir partinin eş genel başkanı konuşurken polis burada müdahale edemez.

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"Polis, tankla seçim kazanacaklarını sanıyorlar"

AKP’nin Kürdistan’ta seçime nasıl hazırlandığını bugün Silvan’da gördük. AKP polisle, tank ve topla bu seçimi kazanacağını düşünüyorsa büyük yanılıyor. Bunlara izin verecek miyiz? Bu cevabımı bu kolluk kuvvetine emirleri veren Saray'a söylüyorum. Sizlere en büyük cevabı 31 Mart’ta sandıklar açıldığında Kürt halkı verecek, Silvan halkı verecek.

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"Bu mücadele cenazeler kargo ile gelmesin diyedir"

Bu mücadele 40 yıldır Kürt sorunun barışçıl çözümü içindir. Demokratik cumhuriyeti hep beraber inşa edebilmek içindir. Farklı halkların bu ülkede eşit yaşaması için, Kürdü, Lazı, Çerkezi anadilde eğitim görsün diye mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi büyük bedeller vererek, Kürt cenazeleri PTT kargo ile gelmesin diyedir. Burada Kürt halkının DEM Parti’ye desteğini azaltacağını sanıyorlar. Buradan yanıt verelim: Asla kazanamayacaksınız."

Hatimoğulları, buradan Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geçti. Bismil'in ardından ise Çınar ilçesinde halkla buluşacak.

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(RT)