Hatimoğulları seferberlik çağrısı yaptı: Oy kullanacak herkesi taşıyalım

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin’in Savur ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Buluşmaya Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Ahmet Türk ile Devrim Demir, Savur Belediyesi Eş Başkan adayları Selahattin Önder ile Hatice Öncü, DEM Parti milletvekilleri George Aslan ile Beritan Güneş Altın'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Hatimoğulları ve beraberindeki heyet ilçe girişinde kitlesel olarak çiçekler ile karşılandı. Kitle ilçe girişinde halk buluşmasının yapıldığı alana kadar "Jin jiyan azadî" ve "Bijî berxwedana zîndanan" sloganları ile yürüyüşe geçti. Kitlenin geçtiği sokaklarda yurttaşlar zılgıt ve zafer işaretleri ile destek verdi. Buluşma DEM Parti belediye eş başkan adaylarının halkı selamlaması ile başladı.

“Anadil düşmanı kayyımı mutlaka göndereceğiz”

Savur’un DEM Parti ve belediye eş başkan adayları etrafından kenetlenerek kayyımlara en güçlü cevabı vermeye hazır olduğunun altını çizen Hatimoğulları, “Mardin halkların kardeşliği ile bir cennet bahçesi. Keşke her yerde halkların kardeşliği yakalansaydı. AKP iktidarı seçim ile bizi yenemediği için kayyım atama yöntemine gitti. Savur, Mardin Büyükşehir ve birçok yerde halkın iradesi gasp edildi. Kayyım hırsızdır, halkın iradesini çalmaya çalışmıştır” dedi.

Hatimoğulları, “Kayyım bütün halkların seçme ve seçilme halklarını ellerinden almaya çalışmıştır. Kayyım dil ve kültür düşmanıdır. Biz kazandığımız belediyelerde dil ve kültüre önem veririz. Bizim yönettiğimiz belediyelerde herkes kendi anadilinde hizmet gördü. Bir kez daha sözümüz olsun hırsız kayyımları göndereceğiz ve herkes anadilinde hizmet görecek. Kayyımlar birçok yerde yaptığı gibi burada da Kürtçe tabelaları söktü. Anadil düşmanı olan bu kayyımı mutlaka göndereceğiz” diye sözlerine devam etti.

“Oy kaydırarak seçimleri kazanmaya çalışıyorlar”

Bölgeyi partinin diğer Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile birlikte karış karış gezdiklerinin altını çizen Hatimoğulları, “Kayyımlar şimdi de oy kaydırarak seçimleri kazanmaya çalışıyor. Bu kayyımcı anlayışı boşa çıkarmak bizim elimizde. Biz örgütlü bir halkız. Hepinizden bir ricamız var. Buraya her yerden asker, polis kaydırmışlar ve bu şekilde belediyeyi almaya çalışıyorlar. Bu darbeci kayyımın devamıdır. Bu oy hırsızlarına sandıkta güçlü bir cevap vereceğiz. Savur’da oy kullanacak ancak dışarıda olan herkesi buraya getirmek için birlikte çalışma yapalım. Bugünden sonra telefon rehberinizde olan ve dışarıda olan herkesi buraya getirmeye çalışın. Dışarıda çalışan herkese en yakın DEM Parti ilçe örgütüne gitmesini söyleyin. Biz onu getirmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Hep birlikte zafer halayı çekeceğiz”

“DEM Parti’ye halkların kardeşliğini savunan en büyük desteği sizler vereceksiniz” diyen Hatimoğulları, sözlerine şu şekilde devam etti:

“DEM Parti halkların partisidir. Sizlerin DEM Parti’ye sahip çıkmanız Türkiye’ye vereceğimiz en büyük mesajdır. DEM Parti belediyeyi yönettiğinde kendi anadilinizde hizmet göreceğinizi unutmadan sandığa gidin. Kadın özgürlükçü ekolojik demokratik belediye anlayışımızı bir kez daha dosta ve düşmana göstereceğiz. Bizler Amini’nin kız kardeşleriyiz ve ‘Jin jiyan azadî’ ile seçimlere gideceğiz. Biz Savur’u Allah’ın izni ve sizlerin desteği ile alacağız. 31 Mart’ta bu Meydan’da eş başkanlarımız ile hep birlikte zafer halayı çekeceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardından kitle seçim bürosuna geçti.

Hatimoğulları ve beraberindekiler Midyat ilçesindeki halk buluşması için yola çıktı.