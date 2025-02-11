Hatimoğulları: Öcalan'ın çağrısı 15 Şubat'a yetişmeyebilir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Hatimoğulları, konuşmasında bu sabah İstanbul’da Kartal, Ataşehir, Tuzla, Sancaktepe, Fatih, Adalar, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar belediye çalışanlarına yönelik yapılan gözaltı operasyonlarına tepki gösterdı.

Gözaltıları “siyasi bir darbe” olarak nitelendiren Hatimoğulları, “Kent uzlaşısı birlikte yaşamın formülüdür. Uzlaşı nasıl suç olabilir? Bir yandan 'barış' diyeceksiniz, bir yandan kent uzlaşısını gözaltına alma gerekçesi olarak kayıtlara geçireceksiniz. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

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"İktidar açıkça nifak tohumları ekiyor"

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına da değinen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bu karar Van halkının iradesini tanımamaktır. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. Bunun ilk denemesi mazbata verilirken yapılmıştı. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor. Size rağmen barışı inşa etmek için mücadelemiz devam edecek.

Biz DEM Parti olarak bir Türkiye partisi olarak Kürdistan’ın en ücra köşesinden İstanbul’a Edirne’ye kadar İzmir’e Çukurova’ya kadar örgütleniyoruz, örgütleneceğiz. Kent uzlaşısını bütün farklı halklar ve inançlarla bütün dinamiklerden Hakkâri’den Edirne’ye kadar biz bunu inşa etmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin gücü bunu engellemeye yetmeyecektir. Biz bütün toplumsal dinamiklerle bir arada olmaya devam edeceğiz.”

Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis

"Tek taraflı barış olmaz"

Hatimoğulları, konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta yapacağı ifade edilen çağrıyı hatırlattı:

“Bu çağrı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor... Kazanan sadece Kürt olmayacak 85 milyon olarak herkes kazanacak... 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın planını açıklaması şarttır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz olası bir çağrıdan sonra işimizin kolay olmadığının farkındayız. Biz DEM Parti olarak bu yolda yürümeye hazırız. Çözüm üretmek için bu yola talibiz."

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"Görüşmeler Öcalan ile paylaşılacak"

Hatimoğulları, ayrıca DEM Parti heyetinin Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideriyle yapacağı görüşmeye de değindi:

“DEM Parti İmralı Heyetimiz bu hafta sonu Kürt halkının çok önemli liderlerinden biri olan Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Sayın Bafil Talabani ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kubat Talabani ile bir dizi görüşme ve temaslar gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde Kürt halkının ortak geleceğine dair önemli meseleler ele alınacak ve çözüm ile işbirliği olanakları değerlendirilecek. Heyetimiz; bu temaslar sonucunda edineceği görüş ve önerileri Sayın Abdullah Öcalan ile paylaşacak.”

DEM Parti İmralı Heyeti, Mesut Barzani ve Bafıl Talabani ile görüşecek

"Çağrı 15 Şubat'a yetişmeyebilir"

Hatimoğulları, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öcalan'ın 15 Şubat'ta yapacağı çağrı ile ilgili soruyu yanıtlayan Hatimoğulları, "Çağrı 15 Şubat'a yetişmeyebilir" dedi.

İktidarın “barış” sürecine hazır olmadığını belirten Hatimoğulları, “Çözüm ve diyalogla ilgili barış süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar. Sayın Öcalan üzerinde devam eden tecrit kalkmalı. Bugün İstanbul belediyelerine dönük gerçekleşen operasyon ve Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımıza verilen ceza, bu diyalog sürecini dinamitlemektedir. Biz iktidara ve devlet aklına bir kez daha yapıyoruz. Barışın ve diyalogun gelişmesinin önünü açın" diye konuştu.

(RT)