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HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 17:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 18:15
3 dk Okuma

Hatimoğulları'ndan 'süreç' sorusuna yanıt: Sayın Bahçeli’nin sürdürdüğü bir süreç var

DEM Parti Eş Genel Başkanları Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada konuşan Hatimoğulları, "Sayın Bahçeli’nin sürdürdüğü bir süreç var” derken, Fatih Erbakan ise "sürecin şeffaf yürütülmesi" gerektiğini ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları'ndan 'süreç' sorusuna yanıt: Sayın Bahçeli’nin sürdürdüğü bir süreç var
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Liderler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ilk sözü Tülay Hatimoğulları aldı. Görüşmeye dair bilgi veren Hatimoğulları, “Türkiye ve bölgedeki gelişmeler” hakkında değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

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Hatimoğulları: Kayyım rejim olmaya doğru gidiyor

MA’nın haberine göre; Hatimoğulları kayyım atamalarına dair de görüş alışverişinde bulduklarını belirtti ve ekledi:

“Kayyım meselesinde bugünkü görüşmemizde de oldukça pozitif mesajlar ortaya çıktı. Sayın başkanın daha önce verdiği demeçlerde olduğu gibi bugün de kayyımın Türkiye demokrasisine verdiği büyük zararları değerlendirdik. Kayyım bir rejim olmaya doğru hızla gidiyor. Belediyelere atanan kayyımların sadece belediyelerle sınırlı olmadığını Türkiye’de mevcut iktidara biat etmeyen bütün her kesime ve yapıya doğru olduğunu görüyoruz. Biz buradan parlamentodaki 600 milletvekiline seslenmek istiyoruz; Bu kanun teklifine hangi partinin mensubu olursanız olun demokrasiyi yaşatmak için bu kanun teklifine destek verilmesini talep ediyoruz.”

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"Tartışmaları toplumsal barışa evriltebiliriz"

Kürt sorununa dair tartışmaların da toplantıda gündeme geldiğini söyleyen Hatimoğulları, “Atılabilecek adımları istişare ettik. Evet, bugün Türkiye’de özellikle 1 Ekim’den bu yana bu konu çeşitli vesilelerle Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizler Türkiye’de Kürt sorununun barışçıl demokratik yöntemlerle çözülmesi için Türkiye barışına, Ortadoğu barışına sağlayacağı katkıları her daim ifade ettik. Bugün bu yeni tartışmalar ümit ediyoruz ki bir toplumsal barışa doğru hep birlikte evriltmeyi başarabiliriz” dedi.

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Erbakan: Kürtlerin hakları teslim edilmeli

Hatimoğulları'nın ardından konuşan  Erbakan da kayyım atamasına tepki gösterdi ve DEM Parti ile bu konuda hem fikir olduklarını söyledi. Kürt sorununa dair tartışmalara da değinen Erbakan, şöyle devam etti: “Kürt kardeşlerimizin o bölgede hangi bölgede hangi ırka mensup olursa olsun vatandaşlarımızın yaşamış olduğu problemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ve çözüme ilişkin ne gibi adımlar atılabileceği değerlendirildi. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edilmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ile ilgili her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik."

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Hatimoğulları: Yol haritası açıklanmış değil

Gazetecilerin “Yol haritası var mı?” şeklindeki sorularına yanıt veren Hatimoğulları, “Siz de ifade ettiniz sorunuzda bu konuda bir yol haritası açıklanmış değil. Sayın Bahçeli’nin sürdürdüğü bir süreç var” dedi.

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Erbakan: Süreç şeffaf yürütülmeli

Tartışmalara dair soruyu yanıtlayan Erbakan ise, "sürecin şeffaf olarak yürütülmesi ve herhangi bir adım atılacaksa, herhangi bir çözüme ulaşılacaksa meşru sivil toplum partilerinin sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki kanaat önderlerinin muhatap alınması gerektiğini" ifade etti. Erbakan, "Çözüm için de Türkiye’nin milletiyle devletiyle bölünmez bütünlüğüne hiçbir şekilde halel getirmeyecek şekilde adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti yeniden refah partisi
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