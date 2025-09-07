Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı: Öcalan'la görüşülmesi çok önemli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il eşbaşkanları, parti genel merkezinde toplandı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında yapılan toplantı öncesi Tülay Hatimoğulları güncel gelişmelere dair konuştu.

Birkez daha Abdullah Öcalan ile görüşme çağrısı yapan, Hatimoğulları komisyon çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı yıllardır baskı altında yaşayan halklar için çok önemli bir formül, çok önemli bir strateji. Öcalan'ın yaptığı çağrıdan sonra PKK kongresini topladı ve bir karar açıkladı. Bununla beraber Süleymaniye'de silah yakma eylemi gerçekleşti. Yakılan silahlardan yükselen ateş, barışın ve demokratik çözümün meşalesi olmalıdır. Bugün Öcalan'ın ve PKK'nın attığı somut adımların karşısında ne yazık ki iktidar ve devletin henüz somut adım attığını söyleyemeyiz. Atılmış en önemli somut adım komisyondur. Ama bu komisyon hala kendi ana çalışma konularına yeterince odaklanabilmiş değildir."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'A ÇAĞRI MHP'li Feti Yıldız: "Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını almak için heyet görevlendirebilir"

"Yasalar acilen çıkarılmalı"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşum sürecini değerli bulduklarını ifade eden Tülay Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Komisyona çeşitli önerilerimiz var. Bölgenin içinden geçtiği bu yangın çemberinde bizlerin oyalanma lüksü yoktur. Komisyon tamamen kendi konularına odaklanmalıdır. Odak kayması yaşamamalıdır. Bu komisyonun görevi, Kürt sorununun demokratik çözümünü güçlendirmektir. Bunun toplumsal anlamda kabulünü ve rızalığını artırmaktır. Aynı zamanda bunları yaparken bu komisyonun yapması gereken somut işlerden biri de süreçle ilgili bir özel yasanın acilen çıkarılması, demokratik entegrasyon yasalarının, özgürlük yasalarının acilen çıkarılması için bunları parlamentonun gündemine taşımalıdır.

Umut hakkı çağrısı

"1 Ekim'de Meclis açılacak, yeni yasama dönemi başlayacak. Ama bu komisyon yeni yasama döneminde bahsi geçen konularla ilgili henüz bir taslak çalışması hazırlığına girmiş değildir. Aynı zamanda bu komisyonun çalışması gereken en acil, en elzem, en önemli konulardan biri 'umut hakkı'dır. 'Umut hakkı' ile Öcalan'ın özgür yaşam ve özgür çalışma koşullarının acilen oluşmasına ihtiyaç vardır. Çünkü Öcalan bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için daha aktif bir biçimde rol ve misyon üstlenmek istiyor. Dolayısıyla umut hakkından faydalanarak özgür yaşayabileceği ve özgür çalışabileceği koşullar acilen oluşturulmalıdır. Ve yine bunun yanı sıra bu sürecin başaktörü olan Öcalan'la bu komisyonun tez elden, zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir."

"Öcalan'la görüşülmesi çok önemli"

Komisyon üyelerinden İmralı gidilmesi ve Öcalan'la görüşülmesi noktasında olumlu görüşler aldıklarını belirten Hatimoğulları, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde de MHP'den Sayın Feti Yıldız bu konuda çok önemli bir mesaj verdi. Çünkü herkes biliyor ki gerçekten Türkiye'de barış ve çözüm istiyorsak başaktör olan Öcalan'la görüşülmesi çok önemli ve çok kıymetli. O nedenle bizler komisyona bir kez daha diyoruz ki lütfen cesur olun, ezberlerinizi bozun, ön yargılarınızdan kurtulun, ön açıcı olun. Bu konuda acil ve somut adımların en kısa zaman diliminde hayata geçmesini bekliyoruz" çağrısını yaptı.

(AB)