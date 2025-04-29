Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye yanıt: Sürecin uzamasını biz de istemiyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu.

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna değinen Tülay Hatimoğuları, "Biz umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Sadece bir yazar, bir siyasetçi değil onun hayat hikayesi bu ülkenin acılarla, umutlarla, mücadelelerle dolu hikayesinin bir parçasıdır” dedi.

Ardından 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremi hatırlatan Hatimoğulları, “İstanbul milyonların yaşadığı bir kent. Neredeyse Türkiye’nin çeyreği. Büyük bir deprem riski taşıyor ama belediye başkanı şu an tutuklu, belediye yönetimi tutuklu ve İstanbul depremi bu şekilde karşıladı. Kentin yönetim iradesini siyasi operasyonlarla felç eden iktidar, İstanbulluları bir çaresizlik içinde izleme moduna soktu" diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi’ne de vurgu yapan Hatimoğulları, şöyle devam etti: “Milyonlar büyük bir felaketi kıl payı atlattı ama iktidarın aklı fikri hâlâ Kanal İstanbul'da. Kanal İstanbul projesi, İstanbul'u ateşe atmak demektir. Bu kürsülerden çok kez dillendirdik. Depremi yaşamışlar olarak bir kez daha dinlendiriyoruz; Kanal İstanbul projesinden derhal ama derhal vazgeçin.”

"Demokratik toplum işçilerin güvencesidir"

Konuşmasına PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Nisan’da yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nı atıf yaparak sürdüren Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Bu çağrı, ekmek, barış ve demokrasiyi büyütme çağrısıdır. Barış, emekçiler için ekmek kadar hayatidir. Barış dönemlerinde ekmek mücadelesi daha etkili ve sonuç alıcı olur. Demokratik toplum, işçilerin ve ezilenlerin yaşam güvencesidir.

Barış olmadan refah olmaz. Kaynaklar savaşa değil, insanca yaşama aktarılmalıdır. Örgütlü emek barışla güçlenmelidir. Bu yıl, hem Kürt illerinde hem de batıda güçlü bir 1 Mayıs için hep birlikte hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki, Kürt halkının özgürlük mücadelesi, işçilerin emek mücadelesi içindir. İşçilerin birliği, halkların kardeşliği sadece bir temenni değildir.

"Halkları 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz"

Türk işçi, Kürt işçi kardeşiyle kaderinin aynı olduğunu fark edip elini tutmasıdır. Kürt anne, Türk anneye 'Acımız aynı, o halde barış için el birliğiyle mücadele edelim' demesi ve el ele tutuşmasıdır. İşte o zaman işçiler birlik, halklar kardeş olur. Ekmek, barış ve özgürlük için tüm emekçileri ve halkları 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz.

Bugün yine sabah bir şafak operasyonuna uyandık. Çok sayıdaki solcu, sosyalist, devrimci yoldaşımız, arkadaşımız bu sabah gözaltına alındı. Bu gözaltılar bizleri yıldıramaz. 1 Mayıs’a dönük gerçekleştirilmiş olan bu operasyonları asla kabul etmiyoruz.

"Muhalefet sürecin dışında tutulmamalıdır"

Barış ve demokratik toplum, ancak herkesin siyasi iradesine saygı duyulmasıyla gerçekleşir. Çözüm, en geniş mutabakata dayanarak sürdürülmelidir. Ana muhalefet başta olmak üzere muhalefet bu mutabakat sürecinin dışında tutulmamalıdır.

Bu görüşmede, barış ve çözümün zeminini oluşturmak için partimizin önerilerini, halkın beklentilerini net bir şekilde ifade etti heyetimiz. Başta Sayın Abdullah Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır. Sorumluluk artık onlardadır.

"İktidar, iradesini ortaya koymalı"

Demokratik çözüm için siyasi irade göstermek kaçınılmazdır. İktidarı halkın barış çağrılarına kulak vermeye, çözüm için somut ve güven verici irade ortaya koymaya davet ediyoruz. DEM Parti olarak barış ve çözüm süreci için topyekûn bir seferberlik içindeyiz. İnanın, binlerce arkadaşımız Türkiye’nin dört bir yanında gece demeden, gündüz demeden 1 Ekim’den bu yana barışla ilgili çalışmalarını katlayarak arttırmıştır. Çünkü biz barışa inanıyoruz. Eşit, özgür ve demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek için hepimizin yüreği yedi yirmidört atmaya devam ediyor."

Bahçeli'ye yanıt Hatimoğulları, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları’na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır” sözleri soruldu. Bahçeli’ye yanıt veren Hatimoğulları, “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması ve sürecin enfekte olmaması için hızlı adımların atılması gerektiğini en çok vurgulayan siyasi partiyiz. Sürecin uzamasını biz de istemiyoruz. Bu nedenle, nesnel koşulların oluşması açısından gerekli adımların acilen atılması artık kaçınılmazdır” dedi.

(RT)