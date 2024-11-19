Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye yanıt: Çözümü dışarıda değil, Meclis'te görüyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin kadın grup toplantısında konuştu.

Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri, İzmir’de 17 Haziran 2021’de HDP İl Binasına yapılan saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz ve Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleri eş başkanları ile çok sayıda kadın katıldı.

“Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” ve “Jin, jiyani azadî” sloganlarının atıldığı salonda Hatimoğulları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne değindi.

Hatimoğulları konuşmasına, “Dominik’ten Rojava’ya, İran’dan Hindistan’a, Şili’den Filistin’e ve dünyanın dört bir yanında biz kadınlar erkek egemen kapitalist sisteme karşı özgürlük mücadelesi veriyoruz, vermeye devam ediyoruz” diyerek başladı.

"Sadece ekim ayında 49 kadın katledildi"

Son dönemlerde hedef alınan “Jin, jiyan, azadî” sloganına vurgu yapan Hatimoğulları, “Jin, jiyan, azadi”nin kadınların mücadelesiyle Türkiye, Ortadoğu ve tüm dünyaya yayıldığını ifade etti.

Artan erkek şiddetine ve katledilen kadınlara dikkat çeken Hatimoğulları, “Sadece 2024 yılının on ayında 395 kadın, erkekler tarafından katledildi. Ekim ayında 49 kadın katledildi, 23 kadının ölümü ise şüpheli. Oysa bu ölümlerin failleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde erkek egemen düzenin ta kendisidir. Erkek düzeni çetelesi son 14 yılın en yüksek oranını gösteriyor. Rojin Kabaiş şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Dosyaya gizlilik kararı aldırdılar. Otopsi raporu avukatları ve ailesiyle paylaşılmadı. Yandaş medya tarafından servis edildi” dedi.

"Kayyımlar eş başkanlık sistemine saldırıdır"

Kayyım atamalarına ve eş başkanlık sistemine de değinen Hatimoğulları, “Kayyım anayasaya, Avrupa özerklik şartına, Venedik Komisyonu kararlarına aykırıdır. Kayyım Kürt düşmanıdır, kadın düşmanıdır, muhalif olan herkesin düşmandır. Kayyım eş başkanlık sistemimize yönelik bir saldırıdır.

Kayyımların bugüne kadar ilk icraatları ne oldu biliyor musunuz? Kadın merkezlerimizi, daire başkanlıklarımızı ve müdürlüklerimizi kapatmak oldu. Belediyelerimizde devreye koyduğumuz kadınlar için ücretsiz ulaşım hakkı için JinKart uygulamasını Mardin'de durdurdu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında belediyenin hazırladığı bütün programları iptal etti.

Kayyım, kadının bedenine, kimliğine, emeğine, yöneltilen erkek şiddetinin kadın kentlerine yöneltilmiş halidir. Biz kadınlar; 'Eşbaşkanlık eşit temsiliyet mor çizgimizdir' demeye devam edeceğiz.”

Bahçeli'ye yanıt: Çamur atmaya kalkmasın

Hatimoğulları, son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı "PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar" sözlerini hatırlattı ve konuşmasını şöyle noktaladı:

"MHP Genel Başkanı bugün yine bu kürsüde bu konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Herkesin bilmesi gerekir ki Kürtler de bizler de Washington’da, Moskova’da sınır ötesinde askeri operasyon için vize aramaya çıkmadık. Halkın iradesine kayyım atamadık, dilini kültürünü yasaklamadık. Çözümsüzlük peşinde koşmadık. Tam tersine bu kalemşörler ve kimi siyasetçiler yapıyor. Biz çözümü içeride Türkiye’de arıyoruz. Ankara’da Amed'te görüyoruz çözümü. Eşit adil ve demokratik bir ortamda ve ortak bir yaşamda görüyoruz. Onurlu barış mücadelemize hiç kimse çamur atmaya kalkmasın. O çamur döner size bulaşır.”

"Müzakere Meclis'te olmalı"

Hatimoğulları, partisinin kadın grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli’nin PKK’ye dönük sözleri sorulan Hatimoğulları, "Biz yanıtımızı biraz önce verdik. Biz çözümün Türkiye’de olması gerektiğini düşünüyoruz. Müzakerenin Meclis’te olması gerektiğini düşünüyoruz. DEM Parti olarak; onurlu ve demokratik bir çözüm için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ettik. Bir kez daha söylüyoruz; bizler çözümün arayışını dışarda değil, Ankara’da, Meclis’te düşünüyoruz" yanıtını verdi.

"İmralı devreye girdi de Kandil’den yanıt alınamadı mı?" şeklindeki soruya da yanıt veren Hatimoğulları, “Biz bunu bilemeyiz. Bunu Bahçeli’ye sorun” dedi.

(RT)