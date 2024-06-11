Hatimoğulları'ndan AKP'lilere: Siz darbecilerin paltosundan çıktınız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis grup toplantısında konuştu.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınıp tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nin, Başkan Vekilliğine, eş başkan Viyan Tekçe'yi seçtiğini hatırlatan Hatimoğulları, kayyım Vali Ali Çelik’e ise "görevine dön" dedi.

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Bahçeli'ye yanıt: Büyük yanılıyorsunuz

Konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kayyım açıklamalarına da değinen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Özellikle az önce bu kürsüden konuşan iktidarın küçük ortağı kulağını açarak bizi dinlesin. Siz bu uygulamayla 'Kürtlere senin seçme ve seçilme hakkın yok, sen bu ülkenin asli yurttaşı değilsin', demiş oluyorsunuz. Kürt halkı ve onlarla dayanışma içinde bulunan demokrasi güçlerine 'siz ulusal güvenlik sorunusunuz' demiş oluyorsunuz. Kalkıp burada kürsülerden ahkam keserek bunu ters yüz edeceğinizi sanıyorsanız da büyük yanılıyorsunuz. Kürtlerle kardeşiz, diyorlar, etle tırnak edebiyatı yapıyorlar. Biz bu tiyatrodan artık çok sıkıldık.

“Ama dosyası varmış…”

"Halk Hakkari'deki iradesine sahip çıkıyor"

Hakkari halkı, esnafı kayyıma karşı. Oysa bunlar kendilerinde bunu halkın üzerinde bir hak olarak görüyorlar. Hakkari'den İstanbul'a halk direniş içinde. Halk Hakkari'deki iradesine sahip çıkıyor.

Bizler kayyım atanmış valinin makamının önünde basın açıklaması yaparken etrafımızı polis sardı. Ama sadece polis sarmadı. Darbelere karşı olduğunu iddia eden, onun üzerinden mağduriyet edebiyatı yapan AKP, Hakkari'de askeri de sokağa indirdi. Bu görüntüyü tarih unutmayacak. Hakkari'de yaptıkları bu siyasi darbeye asker de eşlik etmiş oldu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

"Siz darbecilerin paltosundan çıktınız"

Eyy Erdoğan, eyy AKP'liler siz darbecilerin paltosundan çıktınız. FETÖ'cülerin yazdığı iddianamelerle arkadaşlarımızı yargılamaya kalkıyorsunuz. Erdoğan 'yargının verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin' diyor. Sen Hakkari halkının 31 Mart'ta verdiği karardan niye rahatsız oluyorsun, çık bunu açıkla. Seçimler bittikten hemen sonra Sandık iradesine sahi çıkacağız' dedi. Ama bunu söylerken 'Kürdün iradesine saygı duymayacağım demedi. Peki Hakkari'de sandıktan çıkan irade halkın iradesi değil mi, Hakkari halkı halk değil mi? Bir tek seni seçince mi halk halk oluyor?

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"Bahçeli'nin küfürsüz konuşması yok"

Kürt halkının iradesine dönük gasp ve DEM Parti'nin siyasi iradesine vurulmak istenen darbenin yanı sıra kayyım döneminde şunu öğrendiler; halka ait belediye kaynaklarının üzerine çökmek. Bunlar Hakkari halkının hakkı olan maddi kaynaklara da çökmüş oluyorlar.

İktidarın küçük ortağı saatlerce bizimle ilgili konuştu. Bahçeli'nin küfür hakaret etmediği bir konuşma zaten yok. Eyy küçük ortak; sana kalsa AYM'yi de kapatacaksın. Sen önce Sinan Ateş cinayetini açıkla. Sizler demokrasiyi asla ağzınıza alamazsınız. Hadi bir porsiyon ciğer ye ve çık bu karanlık ilişkileri anlat.

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"Dosyası olmayana da kayyım atadınız"

'Dosyası olanı DEM Parti neden aday yapıyor' diyorlar. Dosyası olmayana da kayyım atadınız. Mardin Nusaybin Belediye Eş Başkanı Semire Nergiz'in dosyası yoktu. Van Başkale Belediye Eş Başkanı Erkan Acar'ın dosyası var mıydı? Hayır. Dosya tamamen bahanedir.

Hakkari'de Mehmet Sıddık Başkanımızın daha davası, mahkemesi görülmeden kayyım atandı. Demek ki siz ne bir mahkeme kararı aramadan kayyım atıyorsunuz. Hakkari Belediye Eş Başkanları Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekçe, halk oylamasıyla adaylaştı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun onayıyla aday oldular, YSK denetiminde yapılan seçimlerde yüzde 'ye yakın oy alarak seçildiler. Mazbatalarını YSK verdi. Ancak sonra 'Terörle mücadele' bahanesiyle, 'Seçilebilirsin ama yönetemezsin' denildi. Bu, düpedüz keyfiliktir, ikili hukukudur, düşman hukukudur. Seçilmişin yerine atanmışı getirmek faşizmdir.

Hakkari ve 3. kayyım dönemi

"MHP'liler fotoğraf indirdiğinde ses yok"

Erdoğan, 'Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuştur' diyerek kendi ikili hukuklarını itiraf etti. Kürt halkına 'bizim saray rejimimizin hukuku sizin için geçerlidir' dediler.

Ortakları MHP'lilerin, belediyede Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiğinde ses çıkarmayıp, DEM Partili bir belediye eşbaşkanı aynı şeyi yaptığında kıyamet koparan ve yargıya talimat veren ayrımcı bir anlayıştır. Adalet Bakanı, Tatvan'da Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmesi hakkında "birliğimize yönelik saldırıdır, milletimizin birliğini bozmaya yöneliktir" dedi. Hangi birliğimizden bahsediyorsunuz? Bu ülkenin birliğinin sembolü halkın iradesini tanımayanlar olamaz.

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"Valinin görev yapması gayri meşrudur"

Bütün Türkiye kamuoyu şunu bilmeli; kayyım atandıktan sonra Hakkâri Belediye Meclisi kendi toplantısını yaptı, yani olması gerekeni, yasaların yazdığını yaptı ve belediye eş başkanlarını seçtiler. Şu an Mehmet Sıddık tutuklu olduğu için yerine vekalet edecek olan Eş Başkanı Viyan Tekçe'yi kutluyoruz. Kayyım atayarak belediye meclisini de bypass etmiş oluyorlar. Valinin belediye başkanı olarak görev yapması gayrı meşrudur. Vali derhal kendi görevlerinin sınırlarına çekilmelidir.

1 Eylül 2016'da AKP ve ortağı MHP'nin oylarıyla çıkan Kayyım Kararnamesi, Venedik Komisyonu'nun Ekim 2017 raporunda hem Türkiye yasalarıyla hem de Avrupa Sözleşmeleriyle derin çelişki içinde olduğu belirtti. Kayyım rejimi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı ortadan kaldırmaktadır. Türkiye Yüzyılı diye yola çıktılar, seçme ve seçilme hakkı Tanzimat döneminde oluşmaya başlamıştı. Bizi 18. yy'ın gerisine görüyorlar.

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"Firavunlar da yenilir"

'Bakanlık, yargı, polis benim emrimde, istediğimi yaparım' havası Firavun'un, Dehak'ın Hitler'in hükmüdür. 'Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur.' Bu dünya ne şahlar, ne padişahlar, ne Dehaklar, ne Firavunlar gördü; ama büyük insanlığın karşısında hepsi yenildi, siz de yenilmeye mecbursunuz.

Devlet çaya, buğdaya komik zamlar yapmış, üretici isyanda. Esnaf faiz zamları yüzünden krediye ulaşamıyor, gün içinde siftah etmeden kepenk kapatmak durumunda kalıyor. Esnaf bu durumdayken kemer sıkma politikası uygulayanlar, Ayhan Bora Kaplan çetesine, 550 milyon TL krediyi verebilmiş. Bu krediyi esnafa, çiftçiye, işçiye vermiyorlar."

(RT)