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YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 16:07 3 Kasım 2026 16:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 16:13 3 Kasım 2026 16:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Hatimoğulları: Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız

Hatimoğulları, “Bir fiziki ayrılık da gerçekleşmiş oldu. Artık kendi grubumuza geçerek çalışmalarımızı kendi grubumuzla sürdürmek gibi bir karar aldık. Bu karar Kent Uzlaşısı mantığımızı devam ettirecek bir karardır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları: Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı belediyelerde Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen meclis üyelerinin DEM Parti çatısı altında çalışmalarını sürdürme kararına ilişkin konuşan Hatimoğulları, bu kararın Kent Uzlaşısı anlayışından vazgeçildiği anlamına gelmediğini söyledi.

Hatimoğulları, “Kent Uzlaşısı zemininde duruyoruz. Çünkü bizim açımızdan Kent Uzlaşısı demek, kentteki bütün farklılıklarla kentin ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir oluşum anlamı taşıyor. Biz aynı yerdeyiz” dedi.

YENİ Parti’nin CHP’den ayrılmasının ardından çok sayıda belediye meclis üyesinin de bu partiye geçtiğini hatırlatan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Bir fiziki ayrılık da gerçekleşmiş oldu. Artık kendi grubumuza geçerek çalışmalarımızı kendi grubumuzla sürdürmek gibi bir karar aldık. Bu karar Kent Uzlaşısı mantığımızı devam ettirecek bir karardır.”

Kent Uzlaşısı’nın kentlerin bütün ihtiyaçlarına yanıt üretmeyi amaçladığını vurgulayan Hatimoğulları, “Bu anlayış kentin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaklaşımın sesi, soluğu ve sözcüsü olmak. Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız, altını çizmek istiyorum” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti
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/haber/hatimogullari-cerceve-yasa-artik-hayata-gecmeli-325049
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/haber/tulay-hatimogullari-garanti-aramanin-yolu-sureci-donulmez-hale-getirmek-322582
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/haber/tulay-hatimogullari-bu-haftadan-itibaren-toplumun-farkli-kesimleri-abdullah-ocalanla-gorusebilmeli-321972
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/haber/hatimogullari-barisin-toplumsallasmasinin-onundeki-engellerden-biri-chp-operasyonlari-321436
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