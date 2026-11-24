*Kadınların barış sürecinin kurucusu ve güvencesi olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, 20 Kasım'da ilan edilen Kadın Barış İzleme ve Takip Komisyonu'na dikkat çekti ve tüm kadınları 25 Kasım'da alanlara ve Feminist Gece Yürüyüşü'ne çağırdı.

*2027 bütçesinde aileye yaklaşık 30 milyar lira ayrılırken kadının güçlenmesine 11 milyar lira ayrıldığını, bunun kadın başına 70 kuruşa denk geldiğini söyledi ve müstakil bir Kadın Bakanlığı kurulmasını istedi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde son 6 ayda en az 4 kadın mahpusun şüpheli şekilde öldüğünü hatırlatan Hatimoğulları, hasta mahpusların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

*DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 25 Kasım nedeniyle düzenlenen Kadın Grup Toplantısı'nda kadına yönelik şiddet, bütçe ve cezaevlerindeki durumu eleştirdi. İktidarın "Aile Yılı" ve "Ailem Güvende" politikalarının kadını erkeğe bağımlı kılmayı hedeflediğini söyleyen Hatimoğulları, Ekim ayında 20 kadının erkekler tarafından katledildiğini, 39 kadının ölümünün şüpheli olduğunu ve 2026'nın ilk 10 ayında 245 kadının öldürüldüğünü belirterek bunun "kadın kırımı" olduğunu savundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 25 Kasım dolayısıyla gerçekleştirilen Kadın Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Barış Annelerini selamlayarak ve Mirabal kardeşler ile erkek-devlet şiddeti sonucu yaşamını yitiren kadınları anarak başlayan Hatimoğulları, kadınların özgürlük mücadelesinin sınır tanımadığını belirterek Rojava, Şengal ve Suriye’deki kadınların direnişiyle dayanışma mesajı verdi.

"Bunun adı kadın kırımıdır"

İktidarın "Aile Yılı" ve "Ailem Güvende" gibi politikalarını eleştiren Tülay Hatimoğulları, bu politikaların kadını erkeğe bağımlı kılmayı hedeflediğini söyledi. Kadınların her gün ev içinde, iş yerinde ve sokakta şiddete maruz kaldığını belirten Hatimoğulları, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, İpek Er ve Narin Güran dosyalarının aydınlatılmamasına tepki gösterdi.

Paylaştığı şiddet verilerine dikkat çeken Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Ekim ayında 20 kadın erkekler tarafından katledildi, 39 kadının ölümü ise şüpheli. 2026'nın ilk 10 ayında şüpheli ölümler hariç 245 kadın katledildi. Artık bunun adı bir kadın kırımıdır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler, 6284 Sayılı Kanunu boşa düşürmenin hesabı içindeler, nafaka hakkını hedef alıyorlar. Biz kadınlar hayatlarımızı erkek egemen düzeninize asla teslim etmeyeceğiz."

Meclis’te görüşülen 2027 bütçesinde kadınların yine yok sayıldığını ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkanı, bütçede aileye yaklaşık 30 milyar lira ayrılırken kadının güçlenmesine ayrılan payın 11 milyar lirada kaldığını ve bunun kadın başına 70 kuruşa denk geldiğini belirtti. Kadınların sadaka değil ekonomik bağımsızlık, güvenceli iş, eşit işe eşit ücret ve ücretsiz kreş istediğini vurgulayan Hatimoğulları, her bakanlığın bütçesinde kadını gören bir planlama yapılması ve müstakil bir Kadın Bakanlığı kurulması çağrısında bulundu.

Cezaevlerindeki Kadın Mahpuslar

Cezaevlerindeki hak ihlallerinin ve baskıların arttığını dile getiren Hatimoğulları, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde son 6 ayda en az 4 adli kadın mahpusun şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Newroz Bozkurt ve Evin Zapsu gibi ağır hasta mahpusların tedavilerinin geciktirildiğini, Pınar Tikit, Nedime Yaklav ve Sermin Demirdağ gibi mahpusların tahliyelerinin ise İdare ve Gözlem Kurulları kararlarıyla defalarca ertelendiğini belirten Hatimoğulları, Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutan ailelerin sesinin duyulması ve hasta mahpusların derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"Kadınlar barışın kurucusu ve güvencesidir"

Yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemiyle açtıkları 85 kadın merkezi, şiddet hatları ve Jin Kart gibi projelerle kadın dayanışmasını büyüttüklerini aktaran Hatimoğulları, konuşmasının son bölümünde barış sürecine ve kadınların bu süreçteki rolüne odaklandı. Çatışmaların en ağır bedelini kadınların ödediğini vurgulayan Hatimoğulları, süreci erkeklerin inisiyatifine bırakmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çatışmalardan kaynaklanan toplumsal sorunların giderilmesine yönelik en güçlü çözüm yollarını bu yıkımı en derinden yaşayan biz kadınlar ortaya koyacağız. 20 Kasım'da ilan edilen Kadın Barış İzleme ve Takip Komisyonu, kadınların barış sürecine doğrudan katılımını güçlendirecektir. Kadınlar barışın yalnızca muhatabı değil, aynı zamanda kurucusu ve güvencesidir. Kalıcı barış ve demokrasi bu topraklara kadınların iradesiyle gelecek."

Hatimoğulları, konuşmasını 25 Kasım'da tüm kadınları alanlara ve Feminist Gece Yürüyüşü’ne davet ederek tamamladı.

(EMK)