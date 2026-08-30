Hatimoğulları İzmir'de: Süreç Türkiye’yi bölmez, aksine toplumu kenetler

*Barış sürecinin Türkiye'yi bölmeyip tüm kesimleri kenetleyeceğini vurgulayan Hatimoğulları, yüzyıllık bir meselenin seçim hesaplarına kurban edilemeyeceğini ifade etti. Hasta mahpuslar ve maden işçilerine de değinen Hatimoğulları, 6 Eylül'deki parti kongresinin yeni dönemin siyaset hattını belirleyeceğini duyurdu.

*Meclis'ten geçen çerçeve yasanın, yüz yılda ilk kez Kürt halkının lehine özgün bir yasal düzenleme olduğunu belirten Hatimoğulları, yasanın yaklaşık 4 bin siyasi mahpusun tahliyesine, sürgündeki siyasetçilerin dönüşüne ve Kobanê davasını da kapsadığını söyledi. Sürecin MGK kararı ve Resmi Gazete yayınıyla resmileşmesinin beklendiğini kaydetti.

*DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İzmir'deki halk toplantısında, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan başlattığı iki yıllık sürecin tarihi bir eşiğe ulaştığını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İzmir’de düzenlenen halk toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis’ten geçen çerçeve yasa, barış süreci ve gündemdeki diğer gelişmelere dair konuştu.

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" ile başlayan iki yıllık sürecin tarihi bir eşiğe ulaştığını vurguladı.

"Yüz yıllık tarihte ilk kez özgün bir yasa çıktı"

Meclis’ten geçen yeni çerçeve yasanın Kürt sorununun çözümünde tarihi bir adım olduğunu belirten Hatimoğulları, yüz yılı aşkın sürede ilk kez Kürt halkının lehine özgün bir yasal düzenlemenin yapıldığını ifade etti. Bu yasanın İmralı'daki müzakereler ve PKK'nin silahlı mücadeleyi sonlandırarak hukuki zemine geçme kararıyla mümkün olduğunu dile getiren Hatimoğulları, düzenlemenin yaklaşık 4 bin siyasi mahpusun tahliyesine imkan tanıyacağını, sürgündeki siyasetçilerin dönüşünü sağlayacağını ve Kobanê davasını da kapsadığını söyledi. Sürecin resmileşmesi için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının ve Resmi Gazete yayınlanmasının beklendiğini kaydetti.

"Süreç seçim hesaplarına sıkıştırılamaz"

Yürütülen müzakerelere yönelik eleştirilere de yanıt veren Hatimoğulları, dünyadaki çatışma çözüm örneklerinde olduğu gibi görüşmelerin icra makamıyla yürütülmesinin doğal bir zorunluluk olduğunu savundu. Yüzyıllık bir meselenin dar siyasi çıkarlara ya da seçim hesaplarına kurban edilemeyeceğini altını çizerek vurguladı.

"Bu süreç Türkiye’yi bölmez, kenetler"

Barış sürecinin Türkiye'yi bölmeyeceğini, aksine Türk, Yörük, Boşnak, Ermeni, Çerkes, Alevi ve Sünni tüm kesimlerin onurunu koruyarak toplumsal kenetlenmeyi artıracağını belirten Hatimoğulları, silahların susmasıyla birlikte Türkiye siyasetinde radikal bir değişim başlayacağını dile getirdi. Emek, ekoloji, kadın ve gençlik hareketlerinin barış zemini etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirterek, oluşturulacak komisyonlarda kadınların temsil edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

İzmir'de tutuklu bulunan hasta mahpusların durumuna ve maden işçilerinin direnişine de değinen Hatimoğulları; konuşmasını yakın zamanda yaşamını yitiren Kürt siyasetçi Mehdi Zana, Deniz Poyraz ve Vedat Türkali gibi isimleri anarak tamamladı. Hatimoğulları, 6 Eylül’de yapılacak parti kongresinin yeni dönemin siyaset hattını ve örgütlenme modelini inşa etme kararlılığı taşıdığını duyurdu.

(EMK)