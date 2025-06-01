Hatimoğulları: İktidar son derece yavaş ve cesaretsiz davranıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa İl Örgütü, 1’inci Olağanüstü Kongresi'ni merkez Haliliye ilçesinde bulunan bir salonda gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kongreye, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Parti Urfa milletvekilleri Ömer Öcalan, Ferit Şenyaşar, Mithat Sancar, Dilan Kunt Ayan, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, belediye eş başkanları, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu birleşenleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Ayşe Sürücü ve Nihat Demirbilekli, DEM Parti Urfa Eş Başkanlığı’na seçildi.

“Ortadoğu’da denklemler yeniden oluşuyor”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kongrede yaptığı konuşmada, “Dünyanın büyük değişimlerden savaş ve çatışmalardan geçtiği bir dönemde kongremizi gerçekleştiriyoruz,” dedi.

Hatimoğulları, özellikle Suriye’deki rejim değişikliğiyle birlikte Ortadoğu’da yeni denklemlerin oluştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilelim ki bu denklem halklar için çok karışık ama umut dolu. Bu denklem savaş ve çatışmayı bağrında taşıdığı gibi barışı, çözümü ve Sayın Öcalan’ın dediği gibi demokratik toplumun inşasının tohumlarını da bağrında taşıyor.”

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“Lafla peynir gemisi yürümez”

Öcalan’ın 27 Şubat’taki ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile PKK’nin 12 Mayıs’taki fesih kararını hatırlatan Hatimoğulları, “Türkiye tarihi bir andan geçiyor. Türkiye’yi ve toplumunu tehdit eden bütün güç ve anlayışları barış ve demokratik toplum inşasıyla durdurabiliriz,” diye konuştu.

Hatimoğulları, DEM Parti olarak sürecin bütün gerekliliklerini yerine getirmeye devam ettiklerini ancak iktidarın yavaş davrandığını belirtti:

“Ne yazık ki iktidar henüz atması gereken adımları atmamıştır. Bu konuda son derece yavaş ve son derece cesaretsiz davranmaktadır. Şu bilinmeli ki ‘lafla peynir gemisi yürümez’, zaman icraat zamanıdır. Toplumu güvenli hale getirmenin koşullarını artırmaktır. Demokratik toplum Kürdün Türk kadar, Alevi’nin Sünni kadar varlık göstermesidir. Huzurlu ve güvenli, iç barışını sağlamış bir toplum nasıl olur? Eşitliği, özgürlüğü, barışı ve kardeşliği tesis etmekle olur. Bu kavramlar sıradan kavramlar değildir. Bu kavramlar hayatidir, yaşamsaldır.”

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“Kayyımlar geri çekilmeli”

Hatimoğulları, kayyım politikasından derhal vazgeçmesi çağrısında bulunarak, “Bugün atanmış olan kayyımlar; Halfeti, Suruç, Viranşehir ve bütün kayyımlar geri çekilmeli, belediye eş başkanlarımız görevlerine iade edilmelidir. Bu önemli bir gelişme olacaktır,” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her sabah yapılan şafak operasyonları bir an önce son bulmalıdır. HDK operasyonu, Kent Uzlaşısı operasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleşen operasyonlar ve en son Adana’da Seyhan ve Ceyhan Belediye başkanları gözaltına alındı. Bunları asla kabul ediyoruz. Bu gözaltıları, baskıları bir kez daha kınıyoruz.”

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İnfaz düzenlemesine tepki

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ için çok çalışacağız. Çünkü barış sözle gelmez. Barışı hiç kimse altın tepsiyle sunmaz,” diyen Hatimoğulları, yeni yargı paketinin beklentilerini karşılamadığını belirtti:

“Bu salondakiler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındakiler çıkacak yeni yargı paketini bekliyordu. Çoğunuzun akrabası, eşi, dostu çocuğu düşüncülerinden dolayı hapishanelerde. İnanın bütün vekillerimize gece gündüz telefonlar geliyor. ‘Ne oldu bu yargı paketi’ diye. Dün başlayan çalışma bugün sabah saat 08.00’e kadar devam etti ama ne yazık ki DEM Parti olarak talep ettiğimiz hiçbir şey neredeyse bu kanun teklifinin de yer verilmemiş. Covid yasasının genişletilmesini bekliyorduk, örgütlü suçları kapsamasını bekliyorduk ama bu gerçekleşmedi.”

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(VC)