Hatimoğulları: Hilelere izin vermeyelim, 31 Mart'ta zaferi kutlayalım

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Muş’un Bulanık ilçesinde halk buluşmasına katıldı.

Pazar günü (31 Mart) yapılacak seçimlere değinen Hatimoğulları, belediyelere atanan kayyımları hatırlattı.

Hatimoğulları, “kayyımların her yeri soyup soğana çevirdiğini” söyledi ve ekledi:

“Bulanık’ta soyduğu belediyede bir örnektir bizler için. Taşınmazları, arsaları, kurumları her şeyi sattılar. Bizler partimizin 30 yıllık belediyecilik anlayışıyla belediyelerde inşa ettiğimiz, kadın kurumlarını, gençlik kurumlarını kayyım zihniyetleri teker teker sattı ya da isimlerini değiştirdiler. Bütün arsaları, kurumları bakanlıklara devrettiler, çünkü gideceklerini biliyorlar. Değerli halkımız, talancı, gaspçı, kayyımcı zihniyetin artık bu topraklara girmesine izin vermeyecek ve bu talanın cevabını da 31 Mart'ta sandıkta verecektir. Bütün halklara sözümüz olsun ki; bizler belediyeleri aldığımız zaman demokratik ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz.”

"Mührü DEM ağacının altına vuralım"

“Bu ülkeye barışı ve kardeşliği bu halk gerçekliği getirecektir” diyen Hatimoğulları, “Saray şunu da iyi bilsin ki; bizler kentimizi de kendimizi de demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz. Mührü DEM ağacının altına vuralım, zaferimizi DEM ağacının altında DEM’li çayla kutlayacağız. Yolumuz açık olsun” dedi.

"2019'da yapılan hilelere izin vermeyelim"

Bulanık’tan kent merkezine geçen Hatimoğulları, parti binası önünde konuştu. Sandık görevlilerine hitap eden Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Sandık hilelerine izin vermemek için sandıkları koruyacağız. Gerekirse aç kalalım, susuz kalalım ama sandıkları koruyalım. 2019'da yapılan hileleri yapmalarına izin vermeyelim. Gözümüzü sandıklardan ayırmayalım.

Her mahalleli okulların bahçesinde nöbette olsun. Sarayın hırsızları her yerde çalmaya alışmışlar, bu defa çalmalarına, hile yapmalarına izin vermeyeceğiz. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurulları önünde nöbetler tutalım, oy torbalarının yanlarında duralım. Hiçbir provokasyona gelmeyerek hareket edelim. Bu zafer bizim olacak. Newroz’da barışı haykıran milyonlar 31 Mart’ta zaferi kutlayacak.”

(RT)