Hatimoğulları: Demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticileri, hafta sonu gerçekleştirdikleri programlarda Barış ve Demokratik Toplum Süreci, bölgesel eşitsizlikler, anayasal haklar ve siyasi mahpuslar konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Temelli: "Silahlar sustu, Çerçeve Yasa uygulanmalı"

MA'daki haberlere göre, DEM Parti Adana İl Örgütü’nün 3'üncü Olağanüstü Kongresi’nde konuşan Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kentin tarım ve sanayi potansiyeline rağmen uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle gerilediğini ifade etti.

Meclis'te görüşülen bütçenin halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını ve savunma harcamalarının %60 artırıldığını belirten Temelli, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin ilerlemesi için devlete ve Meclis'e çağrıda bulundu.

Temelli, "Silahlar sustu, artık gereği yapılmalı. Çerçeve Yasa bir an önce hayata geçirilmeli ve gerekli yasalar Meclis gündemine alınmalıdır" dedi.

Müzakerelerin demokratikleşmesi gerektiğini belirten Temelli; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, KHK mağduriyetlerinin giderilmesini ve barış akademisyenlerinin görevlerine dönmesini istedi. Kongre sonunda Adana İl Eşbaşkanlığı'na Yakup Ataş ve Emine Adıbelli seçildi.

Hatimoğulları: "Tüm halklar için çin Anayasal eşit yurttaşlık elzemdir"

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 12'nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise sözlerine 1864 Kafkas Sürgünü ve Soykırımı’nda yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Türkiye’de 72 millet ve inancın bir arada yaşadığını hatırlatan Hatimoğulları, Çerkes, Abhaza ve tüm Kafkas halklarının anadilde eğitim talebinin kamusal güvenceye kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Anavatana dönüş hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını ve Abhazya pasaportunun seyahat belgesi olarak kabul edilmesini talep eden Hatimoğulları, yürütülen barış görüşmelerine ve yeni anayasa ihtiyacına değindi:"Görüşmelerimizde sadece Kürtlerin değil; Çerkeslerin, Romanların, Abazaların ve tüm halkların haklarını talep ediyoruz. Eşit yurttaşlığın yeni anayasada tanımlanması acildir ve elzemdir. Kürt’ün Kafkas halklarına ve Türk’e el uzatması Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacaktır. Demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz."

(EMK)