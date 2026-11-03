Hatimoğulları: Çerçeve yasa artık hayata geçmeli

*DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık Meclis Grup Toplantısı'nda, barış sürecinde somut adımlar talebiyle Ankara'ya gelen Barış Anneleri'nin de katılımıyla konuştu. HDP'ye yönelik 4 Kasım 2016 operasyonlarının 10. yılına dikkat çekerek Kobanê Davası'ndaki tutukluluklara tepki gösterdi, AİHM kararlarının uygulanmasını istedi ve kayyım uygulamalarını ile İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi.

*Demirtaş ve Yüksekdağ'ı cezaevlerinde ziyaret edeceklerini duyurdu. Fon soruşturmasını "ekonomi Susurluk'u" olarak niteledi, hesap sorulmasını istedi. Bu yılın ilk dokuz ayında en az 66 çocuk işçinin çalışırken öldüğünü belirterek MESEM'lerin kapatılmasını talep etti. 2027 bütçesinde emekli ve işçilere kaynak ayrılmadığını savundu.

*PKK'nin fesih ve silah bırakma adımlarını hatırlatarak devletten çerçeve yasanın uygulanmasını, Meclis'te izleme kurulu kurulmasını, demokratikleşme yasaları için çalışma yapılmasını ve Öcalan'ın çalışma koşullarının sağlanmasını istedi.