Hatimoğulları: Bu sistem de enkazların altında kaldı

Depremin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman’da düzenlenen anma etkinliğine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Enkazların altında yalnızca kaybettiğimiz canlar değil, insan hayatını hiçe sayan bu düzen ve sistem de kaldı” dedi.

MA'nın haberine göre, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla meşaleli bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

“Yastayız, unutturmayacağız”

Eski Devlet Hastanesi yanında toplanan kalabalık, “Yastayız, unutturmayacağız” yazılı pankartla yürüyüşe başladı. Katılımcılar, “Enkazda kalanlar onlar değil, bizdik” ve “6 Şubat depremini unutmadık, unutturmayacağız” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş boyunca “Sesimi duyan var mı?”, “Üşüyorum” ve “Unutmak yok, affetmek yok” sloganları atıldı.

Yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerindeki saat kulesi önünde sona erdi. Depremde yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını saat kulesine bırakan depremzedeler, ardından karanfil koyarak anma gerçekleştirdi.

“Bu sistem de enkaz altında kaldı”

Burada kısa bir konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gecede milyonlarca insanın hayatının durduğunu belirterek, “Arka arkaya yaşanan iki büyük depremde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Sayısız bina yıkıldı, kentler adeta harabeye döndü. Enkazın altında yalnızca insanlar değil, insan yaşamını yok sayan bu düzen ve sistem de kaldı” ifadelerini kullandı.

“Unutmadık, unutturmayacağız”

Saatler 04.17’yi gösterdiğinde dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı. Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, “Unutmadık, unutturmayacağız” sloganıyla anmayı sonlandırdı.

