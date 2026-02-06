ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 08:32 6 Şubat 2026 08:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 10:00 6 Şubat 2026 10:00
Okuma Okuma:  2 dakika

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI

Hatimoğulları: Bu sistem de enkazların altında kaldı

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla meşaleli bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatimoğulları: Bu sistem de enkazların altında kaldı
Fotoğraf: MA

Depremin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman’da düzenlenen anma etkinliğine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Enkazların altında yalnızca kaybettiğimiz canlar değil, insan hayatını hiçe sayan bu düzen ve sistem de kaldı” dedi.

MA'nın haberine göre, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla meşaleli bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

“Yastayız, unutturmayacağız”

Eski Devlet Hastanesi yanında toplanan kalabalık, “Yastayız, unutturmayacağız” yazılı pankartla yürüyüşe başladı. Katılımcılar, “Enkazda kalanlar onlar değil, bizdik” ve “6 Şubat depremini unutmadık, unutturmayacağız” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş boyunca “Sesimi duyan var mı?”, “Üşüyorum” ve “Unutmak yok, affetmek yok” sloganları atıldı.

Yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerindeki saat kulesi önünde sona erdi. Depremde yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını saat kulesine bırakan depremzedeler, ardından karanfil koyarak anma gerçekleştirdi.

“Bu sistem de enkaz altında kaldı”

Burada kısa bir konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gecede milyonlarca insanın hayatının durduğunu belirterek, “Arka arkaya yaşanan iki büyük depremde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Sayısız bina yıkıldı, kentler adeta harabeye döndü. Enkazın altında yalnızca insanlar değil, insan yaşamını yok sayan bu düzen ve sistem de kaldı” ifadelerini kullandı.

“Unutmadık, unutturmayacağız”

Saatler 04.17’yi gösterdiğinde dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı. Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, “Unutmadık, unutturmayacağız” sloganıyla anmayı sonlandırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı tülay hatimoğlulları
ilgili haberler
Yası tutulan bir şehir: 6 Şubat, yıkımlar ve talan
Bugün 04:17
/yazi/yasi-tutulan-bir-sehir-6-subat-yikimlar-ve-talan-316392
MEB'den 6 Şubat depremleri etkinliği kararı
4 Şubat 2026
/haber/meb-den-6-subat-depremleri-etkinligi-karari-316347
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Cezaevinde 6 Şubat depremi: Belirsizliğin gölgesinde ağır ihlaller
7 Şubat 2025
/haber/cezaevinde-6-subat-depremi-belirsizligin-golgesinde-agir-ihlaller-304375
6 Şubat’a bir kala: Antakya’da hava kurşun gibi ağır
5 Şubat 2025
/yazi/6-subata-bir-kala-antakyada-hava-kursun-gibi-agir-304309
6 Şubat sonrası Dom ve Abdallar ayrımcılık ve toplumsal dışlanmayla karşı karşıya
17 Aralık 2024
/haber/6-subat-sonrasi-dom-ve-abdallar-ayrimcilik-ve-toplumsal-dislanmayla-karsi-karsiya-302768
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yası tutulan bir şehir: 6 Şubat, yıkımlar ve talan
Bugün 04:17
/yazi/yasi-tutulan-bir-sehir-6-subat-yikimlar-ve-talan-316392
MEB'den 6 Şubat depremleri etkinliği kararı
4 Şubat 2026
/haber/meb-den-6-subat-depremleri-etkinligi-karari-316347
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Cezaevinde 6 Şubat depremi: Belirsizliğin gölgesinde ağır ihlaller
7 Şubat 2025
/haber/cezaevinde-6-subat-depremi-belirsizligin-golgesinde-agir-ihlaller-304375
6 Şubat’a bir kala: Antakya’da hava kurşun gibi ağır
5 Şubat 2025
/yazi/6-subata-bir-kala-antakyada-hava-kursun-gibi-agir-304309
6 Şubat sonrası Dom ve Abdallar ayrımcılık ve toplumsal dışlanmayla karşı karşıya
17 Aralık 2024
/haber/6-subat-sonrasi-dom-ve-abdallar-ayrimcilik-ve-toplumsal-dislanmayla-karsi-karsiya-302768
Sayfa Başına Git