Hatimoğulları: Biz herhangi bir partiyle yürümüyoruz, devletle bu yolu yürüyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'de katıldığı Rota programında Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak birlikte yürümeye karar verdik” sözlerine açıklık getirdi.

“Böyle bir ittifak yok”

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarında ittifak kastının bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz. Bu sürecin başından beri yalnızca iktidarla değil, muhalefetle de görüştük. Barış süreci muhalefetsiz olmaz.”

Süleymaniye’de yaşanan görüşmelere atıfta bulunan Hatimoğulları, sürecin önemine vurgu yaparak, “Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Ama biz bu yolda kararlıyız” dedi.

“Barış süreci seçimle karıştırılmamalı”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Hatimoğulları, erken seçim sinyali almadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Barış süreci seçim süreciyle karıştırılmamalı. Bu sürece zarar verir. Anayasa şu an gündemimizde değil. Ancak mevcut anayasa uygulanmıyor. Değişim için önce yol temizliği yapılmalı. Muhalefet üzerindeki baskılar kalkmalı, kayyım uygulamaları sona ermeli.”

“Silah bırakan kadrolar için yasal düzenleme şart”

Hatimoğulları, silahlı yapıların siyasete entegre olmak istediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Silahı elinde tutanlar, sivil hayata dönmek, ovada siyaset yapmak istiyor. Bu talebe karşılık verilmesi gerekir. Ancak geldiklerinde tutuklanma riski varsa bu mümkün değil. PKK’de silah bırakmış kadrolar için yasal düzenleme yapılmalı.”

“Öcalan’ın iletişim kanalları açılmalı”

PKK’nin Abdullah Öcalan’ın tahliyesini talep ettiği iddiasına da yanıt veren Hatimoğulları, bu talebi DEM Parti olarak kendilerinin de dile getirdiklerini söyledi:

“Silahlar bırakıldıysa, Öcalan’ın herkesle görüşebileceği bir iletişim kanalı açılmalıdır.”

Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: AKP-MHP-DEM olarak beraber yürümeye karar verdik

(EMK)