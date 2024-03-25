Hatimoğulları: "AKP Kürt halkına çözüm hayali satıyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı seçim çalışmaları sürerken gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında gözlenen olağnüstü canlanma ve partinin 1 Nisan sonrasına yönelik beklentilerine ilişkin olarak Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın sorularını yanıtladı.

Ceren Bayar'ın Tülay Hatimoğulları'yla söyleşisinin tamamı için bağlantıya tıklayın

Newroz'a geniş ve yoğun katılım Kürtlerin

rejimin savaş hazırlıklarına yönelik tepkisi

Hatimoğulları, "[...] İstanbul, Van ve Diyarbakır'ın yanı sıra yerel ölçekteki Newroz mitingleri[nin] de çok kalabalık" geçtiğine dikkat çekti.

"Son birkaç yılın en kalabalık mitingleri" olarak nitelediği İstanbul ve Diyarbakır mitinglerindeki katılımın olağanüstü yüksekliğinde başka nedenlerin yanı sıra "AKP iktidarının seçim döneminde kurduğu 'savaş ittifakı'nın ve yaptığı savaş zirvelerinin de büyük payı olduğunu" söyledi.

Hatimoğulları "Dışişleri Bakanı ve birçok hükümet sözcüsü gerek ABD ile, gerekse Irak'la [...] görüşmelerde sınır ötesi operasyonları artırma, Rojava'ya müdahaleleri artırma, Irak'ta müdahaleleri artırma, hatta KYB bölgesine tehdit mesajları verdiler. Bu da Kürt halkında büyük bir tepkiye neden oldu." dedi.

"Çünkü halk hakikaten barış umuduyla yaşıyor. Bu savaş zirveleri ve savaşla ilgili mesajlar Kürt halkının Newroz'u daha çok sahiplenmesinde etkili oldu."

AKP savaş hazırlığı yapıyor,

Kürtlere barış hayali satıyor

Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'den yükselen barış süreci talebini "Kürt halkının olmasını istediği bir şey" olarak değerlendirdi. Ancak "barış ve çözüm koşulları"nın varlığını kuşkuyla karşıladı. "Savaş ittifakının kurulduğu bir yerde bunu sağlamak bugünden yarına mümkün müdür? Bunu bilemeyiz," diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Bildiğimiz ibir şey var" dedi: "AKP, Kürt halkına 1 Nisan sonrası için bir hayal satıyor. Bunu bir seçim propagandası olarak uyguluyor. '1 Nisan'dan sonra çözüm süreci başlayabilir', '1 Nisan'dan sonra bir şeyler olabilir' mesajını üstü örtük bir biçimde veriyor."

Hatimoğulları AKP'nin tutumunu "Bölgede çözüm umudu yaratarak bölgedeki rakibi olan DEM Parti'nin tabanına hitap etmeye çalışmak" olarak gördüğünü açıkladı.

"Kürt sorununun çözümünde muhatap devlettir,

Erdoğan icra makamında olduğu için muhatap"

Erdoğan'a yönelik olarak zaman zaman telaffuz edilen "o çözer" göndermelerine yönelik soruya karşılık olarak da Tülay Hatimoğulları "Evet ama icra makamında olduğu için ona çağrı yapıyoruz." dedi.

"'Erdoğan çözer', 'Muhatap Erdoğan'dır' yaklaşımından öte muhatap icra makamıdır. Şu anda icra makamında Erdoğan olduğu için muhatap Erdoğan'dır" diyen Hatimoğulları, Erdoğan gittikten sonra bu sorun çözülmemişse ortaya çıkacak yeni aktörler[in] muhatap olaca[ğını]" söyledi ve yineledi: "Kürt sorununun çözümündeki muhatap devlettir, icra makamıdır, hükümettir. Ve aynı zamanda muhalefetin, siyasal ve toplumsal dinamiklerin oluşması gerekiyor. Bunun için çağrımız aynı zamanda bu kesimlerin tamamınadır."

İstanbul'da en doğru kararı halklar verecek

Hatimoğulları İstanbul'da DEM Parti'den CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy kayışı olabileceğine dönük yorumlar ve anketlerle ilgili soruya yanıt verirken de "inaılmaz hayat pahalılığı ve yoksullaşmaya" dikkat çekti.

Hatimoğulları öte yandan Erdoğan'ın İstanbul'u "bir rant kapısı" ve "Montrö Sözleşmesi"nin etrafından dolaşmak için de fırsat olarak gördüğü Kanal İstanbul için istediğini, bunun için de "rantçı bir ismi aday yaptığını", "Anladığı tek iş şantiye ve rantiye olan bir aday"ı yakın tehlike olan "depremden sorumlu bir konuma getirmeye çalıştığını" hatırlattı: "Tablo böyleyken ben İstanbul halklarının en doğru kararı vereceğine inanıyorum." dedi.

(AEK)