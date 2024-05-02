Hatimoğulları 1 Mayıs'ı hatırlattı: "Yol temizliğine ihtiyaç var"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa görüşmeleri kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti.

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Meclis’teki görüşmede, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

Taleplerin iletildiği görüşmede Tülay Hatimoğulları, demokratik bir Türkiye inşası için yol temizliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

MA'da yer alan habere göre yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Kurtulmuş şunları söyledi:

Detaylı açıklama parti ziyaretlerinden sonra

“Salı günü başlattığımız Anayasa çalışması çerçevesinde ikinci gün temaslarını bugün parlamentoda grubu bulunan üç parti ile sürdürüyoruz. İlk ziyareti DEM Parti ile gerçekleştirdik. Sürece ilişkin görüşlerimizi, çerçeveyi kendileriyle paylaştık. Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli eş genel başkanlar, eş grup başkanları arkadaşlarla müzakere ettikten sonra buna ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaşacaktır. Temennimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşacağı bir Anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bununda Meclis’te kabul edilmesidir. Bugüne ilişkin daha detaylı açıklamayı üç partiyi ziyaret ettikten sonra gerçekleştireceğiz.”

Ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise DEM Parti olarak demokratik Anayasa yapım sürecine ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olayları

“12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılması konusundaki görüşlerimiz bilinmektedir. Bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mevcut baskı sürecinin ortadan kalkması, Anayasa’nın hükümlerinin uygulanması, AHİM kararlarının uygulanması bizim için çok önemli.

“Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını olumsuz gördüğümüzü ve böylesi bir zeminde Anayasa yapım sürecinin zorluklarının olacağının altını çizdik. En geniş yelpazedeki toplumsal mutabakatla, tüm farklı halkları ve inançları, eşit yurttaşlık temelinde bir Anayasa yapım sürecinin açılması elbette bizler açısından da önemli. Türkiye'nin içinden geçtiği derin kriz ve yoksulluk var. Bu acil ve alarm veren sorunun üstünü örtmeyecek şekilde sürecin gelişmesi için bütün partiler olarak üzerimize düşen sorumluluğumuz vardır.”

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Hatimoğulları, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini; yeni anayasa tartışmalarının bu sorunun üstünü örtmeyecek şekilde gelişmesi gerektiğini, bu problemin çözülmesi konusunda bütün siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu söyledi. (AÖ)