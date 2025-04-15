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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 15:17
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 15:21
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“Hatice Onaran yalnız değil”

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Hatice Onaran’ın yalnızca yasal yollarla mahpuslarla dayanıştığını ve herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Hatice Onaran yalnız değil”
Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, tutsaklarla dayanışma amacıyla para gönderdiği için tutuklanan üyeleri Hatice Onaran’ın serbest bırakılmasını talep etti.

“Mahpuslara para yatırmak suç değildir” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında dernek binasında bir basın açıklaması yapıldı.

"Hatice Onaran serbest bırakılsın”
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İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Hatice Onaran’ın yalnızca yasal yollarla mahpuslarla dayanıştığını ve herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını vurguladı. Hatice Onaran’ın, PTT aracılığıyla, doğrudan cezaevi idaresinin resmi hesabına para yatırdığını hatırlatan Yoleri, şu ifadeleri kullandı:

“Hatice Onaran’ın yasal prosedüre uygun olarak, postaneden, hapishane idaresinin hesabına gönderdiği, hapishane idaresinin tasarrufunda harcanan bir parayla nasıl terör finanse edildi? Terör finans edildiyse, bunu cezaevi idaresi mi yaptı? Elbette hayır. Çünkü bu paralar mahpuslara verilmez, hapishane idaresinin hesabında tutulur.”

Yoleri, yasal sınırlar içinde yapılan bir dayanışma eyleminin suç haline getirilmesinin, yalnızca hak savunucularını değil, tüm toplumun adalet algısını hedef aldığını söyledi.

PTT’den Gebze Cezaevi’ne bir dayanışma mektubu gibi

Açıklamanın ardından kampanyaya katılanlar, sembolik bir eylem olarak, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Hatice Onaran adına PTT şubesine giderek cezaevi hesabına para yatırdı. Kampanya kapsamında yapılan bu gönderim, “ceza değil, dayanışma büyüsün” çağrısıyla tamamlandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpus Hatice Onaran
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