Hatice Akbaş olimpiyatlarda finale yükseldi
Akbaş, "Hedefim ilk madalyaydı. Emeklerimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Son 1 adım kaldı" dedi.
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli IM Aeji’yi mağlup ederek finale yükseldi.
8 Ağustos'ta final için ringe çıkacak
Akbaş, Güney Koreli Im Ae-ji'yi yenerek altın madalya için ringe çıkma başarısını kazandı. Akbaş, 8 Ağustos'ta şampiyonluk için ringe çıkacak.
Akbaş, "Hedefim ilk madalyaydı. Emeklerimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Son 1 adım kaldı" dedi.
Çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice Akbaş madalya almayı garantilemişti.
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31 Temmuz 2024
(EMK)
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