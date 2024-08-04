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HABER
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2024 18:17
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 18:19
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Hatice Akbaş olimpiyatlarda finale yükseldi

Akbaş, "Hedefim ilk madalyaydı. Emeklerimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Son 1 adım kaldı" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Hatice Akbaş olimpiyatlarda finale yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli IM Aeji’yi mağlup ederek finale yükseldi.

8 Ağustos'ta final için ringe çıkacak

Akbaş, Güney Koreli Im Ae-ji'yi yenerek altın madalya için ringe çıkma başarısını kazandı. Akbaş, 8 Ağustos'ta şampiyonluk için ringe çıkacak.

Akbaş, "Hedefim ilk madalyaydı. Emeklerimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Son 1 adım kaldı" dedi.

Çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice Akbaş madalya almayı garantilemişti.

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(EMK)

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