Hataylılar Ankara’dan seslendi: "İktidara rağmen kentimizi hep birlikte inşa edeceğiz"

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’dan Ankara’ya gelen depremzedeler, sekiz aydır çözülemeyen sorunlarını dile getirmek için bugün Meclis’e gitti.

Halkevleri’nin öncülüğünde kurulan Yaşam Meclisleri’nin çağrısıyla Meclis’in yanındaki Cemal Süreya Parkı’nda yapılan açıklamada “Evimiz, suyumuz, işimiz, aşımız, şehrimiz, geleceğimiz yok, 8 aydır devlet yok! Hatay'ı Gör” pankartı açıldı.

Açıklamaya ayrıca, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Ağrı Milletvekili Necla Demir, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ile Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca destek verdi.

Temel talepler

Hataylılar adına yapılan açıklamayı Sezai Diyapoğlu okudu.

Depremin üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen barınma, beslenme ve eğitim gibi en temel hakların sağlanmadığını belirten Sezai Diyapoğlu, temel taleplerini şöyle sıraladı:

Hatay’da ikamet eden ve kamu hizmetinde çalışmak üzere ataması yapılan herkesin sağlıklı koşullarda barınması kamu eliyle güvence altına alınsın. Evi yıkılanlar için yapılan yeni evler bedelsiz olarak inşa edilsin.

Deprem bölgesinde yaşayıp gelirini kaybeden ya da hâlihazırda gelir sahibi olmayan herkese asgari geçim ücreti bağlansın. Kredi, kredi kartı, KYK ve vergi borçları silinsin.

İş arayan herkese yaşamın sürdürülmesi ve kentin yeniden inşası sürecinde çıkan iş imkânlarında öncelik verilerek güvenceli istihdam sağlansın.

Kentte ikamet eden herkes sağlık güvenceli sayılsın. Koruyucu sağlık hizmetleri sağlansın.

Okul binalarının amaç dışı kullanımı son bulsun, hasarlı okullar onarılsın. Eğitim emekçilerine ve öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek sağlansın.

Her konuta/kişiye temel yaşamsal ihtiyacını sağlayacak enerji, su, internet ve telefon ücretsiz sağlansın. Hanelerin elektrik-su-doğalgaz, telefon, internet faturaları silinsin.

Esnafın vergi, BAĞ-KUR, SSK borçlarının ertelenme süresi uzatılsın.

“Hep birlikte Hatay’ın sesi olalım”

Halkevleri MYK üyesi Berna Demirdaş, depremin ilk anından itibaren yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, “Enkazların tepesinde rant için beklerken bizler omuz omuza mücadele ediyoruz. Hatay’ı ne rantçılara ne akbabalara bırakacağız. Hatay'ı hep beraber kuracağız" dedi.

AKP iktidarının Hatay'a yönelik özel bir politika yürüttüğünü vurgulayan Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da “Ankara, depremzedelerin ihtiyaçlarını duymak zorunda. Konteynerlerda yangın çıkıyor. Çadırları su basıyor. Antakya'da demografik yapı değiştirilmek isteniyor. Arap Alevileri sürülmek isteniyor. Kamunun Hatay'la ilgili projesinin ne olduğunu açıklaması gerekir. Arkadaşlarımızın taleplerini Meclis başkanlığına beraber sunacağız. Hep birlikte Hatay’ın sesi olalım” diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları

“Enkaz altında kalan Meclis'tir”

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ise depremin üzerinden sekiz ay geçtiğini hatırlattı, “Enkaz altında kalan aynı zamanda Ankara’dır, Meclis’tir. Araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Bizler diyoruz ki, insan canını hiçe sayan iktidara rağmen Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Hatay'ı da tüm ülkeyi de yeniden kuracağız” ifadelerini kullandı.

Hatay Halkevi yöneticisi Eylem Mansuroğlu, Hatay’da yakınlarını kaybeden, cenazelerine bile ulaşamayan, 8 aydır eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalan, çadırlarda yaşamak zorunda kalan herkes adına konuştuğunu ifade ederek “Artık Hatay’ı görün. Yardım değil hakkımız olanı istiyoruz. Sizi de görevinizi yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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“Bu sesi büyütmeye devam edeceğiz”

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da muhalefet partilerinin verdiği önergelerin AKP-MHP iktidarı tarafından reddedildiğini belirterek, “Hatay halkına barınma hakkını vermeyenler patronlara ihale veriyor, eğitim hakkı vermeyenler protokollerle çocukları tarikatlara teslim ediyor. Bu sesi büyütmeye devam edeceğiz. Duymayan Meclis duysun, yaptık dediklerinizi yapmadıklarınızı ortaya koyacaklar” dedi.

Açıklamaların ardından acil taleplerin karşılanması için Hatay’da toplanan imzalar Meclis’e sunuldu.

Sevda Karaca

(VC)