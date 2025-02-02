'Hatay’ı gör!' çalıştayı: "Afeti ranta çevirdiler"

“Bazı okullar emniyet binası olarak kullanılıyor”

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, “Depremde 210 okul yıkıldı, 99 yeni okul yapıldığı açıklandı. Ancak bu sayının çoğu konteyner ve prefabrik okullardan oluşuyor. 180 okul orta hasarlı ve güçlendirilmesi gerekiyor. Hatay’daki en nitelikli lisemiz hala emniyet müdürlüğü olarak kullanılıyor. Antakya ve Samandağ’da emniyet tarafından kullanılan başka binalar da var” dedi.

Ulaşım ve beslenme sorunlarına da dikkat çeken Tıraş, “Ücretsiz okul yemeği meselesi, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle hâlâ sağlanamıyor. Ancak iktidarın kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda ‘itibardan tasarruf olmaz’ deniliyor. Öte yandan, öğrencilerin sabah ve akşam karanlığında okullara gitmek zorunda kalması, servis yetersizliği nedeniyle otostop yapmak zorunda olmaları başka ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.